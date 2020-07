S-a instalat PANICA în CHINA! A fost descoperit un nou FOCAR China a raportat vineri cel putin cinci cazuri noi de COVID-19 in Xinjiang, o vasta regiune din nord-vestul tarii unde traieste in principal minoritatea musulmana uigura, provocand temeri cu privire la o reaparitie a contaminarilor, informeaza AFP, preluata de Agerpres. China, prima tara afectata de noul coronavirus la sfarsitul lui 2019, a reusit intre timp sa reduca in mod considerabil contagiunea, care ajunsese in ultimele saptamani la o cateva cazuri noi in fiecare zi. Xinjiang, mult timp lovit de atentate, este un teritoriu imens, semi-desertic, care se invecineaza cu Asia Centrala, unde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia din China a anuntat, luni, ca va impune sanctiuni impotriva a trei membri ai Congresului SUA si a unui ambasador ca reactie la actiuni similare aplicate saptamana trecuta de Washington contra a patru oficiali chinezi implicati in abuzuri in regiunea Xinjiang, anunța MEDIAFAX.Beijingul…

- Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 392.878 de persoane in intreaga lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale vineri la 19:00 GMT, potrivit Agerpres.Peste 6.696.690 de cazuri de infectie cu noul coronavirus au fost oficial diagnosticate…

- Au fost mobilizate mai multe echipe de epidemiologi care au recoltat 1.459 de probe. In urma investigatiilor de laborator s-a constatat ca trei persoane de la trei centre de pe raza judetului Iasi au fost depistate cu noul coronavirus. Este cea dea treia testare realizata in aceste centre, prima fiind…

- “ China cere membrilor ONU sa-și „indeplineasca pe deplin obligațiile financiare” fața de organizație, a precizat, vineri, un comunicat chinez, in care erau menționate explicit Statele Unite. In schimb, americanii au acuzat Beijingul ca incearca sa faca oamenii sa uite cat de prost a gestionat China…

- Astazi, 16 mai, la o zi dupa relaxare, datele oficiale arata ca in Neamț au fost confirmate pana acum 834 de persoane infectate cu coronavirus, din care 207 sunt internate. Doar in aceasta saptamana au fost confirmate 74 noi cazuri, adica in medie 10 persoane contaminate pe zi. Dintre cei internați,…

- Apar vești bune in lupta impotriva coronavirusului: s-a depașit pragul de un milion de pacienți vindecați. Mai precis, peste 1.014.000 de oameni din intreaga lume care au fot infectați cu noul coronavirus s-au vindecat, a informat BBC. Nu se știe insa cați purtatori asimptomatici ai virusului s-au vindecat…

- In varsta de 64 de ani, provenind dintr-o familie bogata de intelectuali, Fang Fang este o romanciera celebra in China , fiind rasplatitai in 2010 cu cel mai prestigios premiu literar chinez. Traind in Wuhan , a inceput sa țina un jurnal , la scurt timp dupa inchiderea metropolei, la 23 ianuarie, pe…

- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri un nou program de sprijin masiv pentru agricultorii americani,care sunt puternic afectati de impactul pandemiei de COVID-19 asupra celei mai mari economii mondiale, scrie Agerpres. Liderul administratiei de la Washington, care vizeaza al doilea…