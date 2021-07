Stiri pe aceeasi tema

- Anglia și Danemarca lupta, in aceasta seara, de la ora 22.00 (in direct la Pro TV) pentru un loc finala Campionatului European. Acolo unde s-a calificat deja Italia, invingatoare, in semifinala cu Spania (1-1 și 4-2 dupa executarea loviturilor de departajare). Stadionul „Wembley” va gazdui și cea de-a…

- Tabloidele engleze și daneze au început ironiile înainte de semifinala din aceasta seara de pe Wembley. The Sun a ironizat Danemarca folosind baconul deoarece noridicii sunt mari importatori de șunca în Anglia, în timp ce danezii s-au folosit de vikingi pentru a ”navali”…

- Euro 2020 a ajuns in faza semifinalelor. Una dintre ele este Anglia – Danemarca. Partida va avea loc miercuri, 7 iulie, pe stadionul Wembley, de la ora 22.00. Guvernul britanic a permis ca legendara arena sa fie plina cu 60.000 de spectatori. Va fi cel mai numeros public adunat laolalta de la debutul…

- Aripa engleza Bukayo Saka va putea juca miercuri contra Danemarcei, meci programat pe Wembley in semifinalele turneului final al EURO 2020 al fotbal, dupa ce a ratat partida din sferturi cu Ucraina din cauza unei accidentari, a anuntat selectionerul englez Gareth Southgate, citat de Reuters, potrivit…

- Anglia s-a calificat in semifinalele EURO 2020, dupa ce a invins de o maniera categorica Ucraina, scor 4-0 (1-0), pe Stadio Olimpico din Roma, in sferturi de finala. Golurile Angliei au fost marcate de Harry Kane (min. 4, 50), Harry Maguire (min. 46) si Jordan Henderson (min. 63), iar nationala britanica…

- Autoritațile sanitare din Scoția au raportat aproximativ 2.000 de cazuri de infectare cu SARS-COV-2 in randul fanilor care au mers pe stadioane pentru a-și susține echipele favorite la meciurile din Campionatul European de Fotbal ori s-au adunat in pub-uri pentru a urmari partidele, informeaza BBC,…

- Nationala Angliei a invins-o pe cea a Croatiei cu scorul de 1-0 (0-0), duminica la Londra, pe stadionul Wembley, in Grupa D a turneului final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020. Anglia s-a impus meritat dupa golul lui Raheem Sterling din minutul 57. In fata a circa 20.000 de fani, pe o…