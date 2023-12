Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre un bebelus de 7 luni, din judetul Brasov, care a murit dupa ce a luat virusul de la fratele sau de 3 ani, nevaccinat. Invitat la RRA, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a indemnat parintii sa isi imunizeze copiii, precizand ca vaccinul impotriva rujeolei este sigur: Cele mai multe…

- Eveniment In Teleorman, s-au inregistrat 5 cazuri de rujeola, de la inceputul anului. Doua dintre ele, in ultima saptamana a lunii noiembrie / In ce județe sunt cele mai multe cazuri decembrie 7, 2023 10:13 Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola la nivel național, decizie justificata…

- Ministerul Sanatații a declarat, incepand de marți, epidemie de rujeola, dupa ce numarul de cazuri inregistrate la nivel național a crescut foarte mult. „Avand in vedere creșterea ingrijoratoare a cazurilor de rujeola, precum și numarul mare de spitalizari in secțiile de pediatrie și boli infecțioase…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca un numar de 1.855 de cazuri confirmate cu rujeola in Romania au fost raportate in perioada 1 ianuarie 30 noiembrie 2023.Potrivit INSP, dntre acestea, 213 s au inregistrat doar in Bucuresti.De asemenea, in saptamana 24 30 noiembrie s au raportat la nivel…

