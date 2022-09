Au fost cateva saptamani proaste pentru Vladimir Putin. In primul rand, o infrangere semnificativa in Ucraina, dupa o contraofensiva uimitoare care a dat o lovitura ambițiilor Kremlinului in estul frontului. Apoi, ceea ce ar fi trebuit sa fie o reuniune a liderilor care impartașesc aceleași idei in Uzbekistan a servit mai mult pentru a-i reaminti […] The post S-a inmuiat “operațiunea speciala”. Ce-o sa mai faca Putin cel viteaz? first appeared on Ziarul National .