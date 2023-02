Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un stalp amplasat langa drumul national DN 15, in localitatea Dumbrava Rosie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Accidentul rutier s-a produs in noaptea de sambata spre duminica,…

- Momente groaznice intampinate de un adolescent de 16 ani, din Pucioasa. Minorul a ajuns de urgența la spital dupa ce a fost lovit de un autoturism, condus de un barbat de 49 de ani. Accidentul a avut loc, marți seara, pe raza orașului Pucioasa. “Din primele date, un pieton, de 16 ani, ar fi fost acroșat…

- Un accident grav s-a produs, duminica seara, pe Drumul Județean 711 A, pe raza localitații Corbii Mari. O mașina s-a rasturnat in afara carosabilului, iar o persoana a fost ranita. Victima a fost transportata la CPU Titu pentru ingrijiri și investigații medicale. „La locul accidentului a fost gasit…

- O persoana a fost transportata de urgența la spital, marți de dimineața, dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un podeț. Accidentul violent s-a produs pe DN 71, la ieșirea din localitatea Priboiu spre Pucioasa. „Pe DN 71, la ieșirea din Priboiu spre Pucioasa (km 62), un autoturism s-ar fi izbit…

- Un accident violent a avut loc, luni seara, pe Drumul Județean 720, la ieșirea din localitatea Razvad spre comuna Gura Ocniței. Potrivit unui comunicat ISU Dambovița, la locul accidentului a fost gasita o persoana incarcerata, conștienta. Victima a fost scoasa din mașina in siguranța și predata conștienta…

- Momente dramatice, astazi, pentru un biciclist in varsta de 45 de ani! In timp ce se deplasa cu bicicleta pe DN 1A, pe raza localitații Bujoreanca, barbatul a fost lovit de un autoturism, condus de un tanar de 34 de ani. Victima a primit ingrijiri medicale de la paramedici la fața locului. „Din primele…

- La un pas de moarte pe Valea Damboviței! Un șofer de 54 de ani a pierdut controlul volanului și s-a oprit cu mașina intr-un gard din beton. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc pe DN 72A, pe raza localitații Gheboieni. Totul s-a petrecut dupa ce șoferul a pierdut controlul…

- Un accident spectaculos s-a produs, joi seara, in București. O mașina a plonjat in raul Dambovita, dupa ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului la un viraj. Accidentul a avut loc in jurul orei 21.55, in zona pasajului Nicolae Grigorescu, care face legatura intre cartierele Titan și Berceni. In…