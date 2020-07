S-a infiintat comisia parlamentara de ancheta privind achizitiile si gestionarea starii de urgenta. Cine este de la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul comun al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, marti, infiintarea unei comisii de ancheta privind achizitiile si gestionarea starii de urgenta, cu 337 voturi "pentru" si 3 abtineri. Potrivit hotararii de infiintare, comisia are ca obiective analiza fundamentarii si eficientei…

- Plenul comun al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, marti, infiintarea unei comisii de ancheta privind achizitiile si gestionarea starii de urgenta, precum si o comisie care va ancheta situatia sezonierilor romani plecati la munca in strainatate, in plina stare de urgenta.Ambele comisii vor…

- Guvernul a hotarat sa prelungeasca starea de alerta pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 17 iunie 2020. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Hotararea a fost adoptata „in unanimitate” in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Masurile luate in Hotararea de Guvern vor putea fi aplicate…

- Conducerea Parlamentului a aprobat, miercuri, infiintarea unei comisii de ancheta privind achizitiile si gestionarea starii de urgenta.Potrivit hotararii de infiintare, comisia are urmatoarele obiective: Analiza fundamentarii si eficientei masurilor de informare, verificare si monitorizare epidemiologica…

- Social-democratii vor initia, imediat dupa incetarea starii de urgenta, o comisie parlamentara de ancheta care sa verifice toate achizitiile facute de Guvern in perioada crizei create de pandemia cu coronavirus, a declarat, luni, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, potrivit Agerpres.

- In aceasta noapte a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 301 din 10 aprilie 2020 Ordonanta Militara nr. 8 din 09.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19.Iat textul integral al actului normativ Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta…

- Din aceasta noapte, de la orele 00.00 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34 pentru modificarea si completarea OUG nr.1 din 1999 privind regimul starii de urgenta.Actul normativ la care facem referire a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 268…