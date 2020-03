Stiri pe aceeasi tema

- Seful serviciului de presa al lui Jair Bolsonaro, care a stat alaturi de presedintele american Donald Trump weekend-ul trecut in timpul vizitei presedintelui brazilian in SUA, este purtator al coronavirusului, a anuntat joi presa braziliana, citata de AFP. Fabio Wajngarten, sef al Secom…

- Presedintele american Donald Trump il va primi, in acest weekend, pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro, la proprietatea sa privata din Florida, relateaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres.Liderul de la Casa Alba le-a spus vineri jurnalistilor ca va lua cina cu Bolsonaro la Mar-a-Lago,…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a asigurat vineri prin telefon pe omologul sau american Donald Trump ca tara sa este "complet capabila" sa opreasca epidemia de coronavirus, potrivit mass-media publice, citate de France Presse, conform agerpres.ro. China "este pe deplin increzatoare si capabila de…

- Președintele american Donald Trump urmeaza sa se adreseze vineri participanților la un marș anti-avort, desfașurat la Washington, devenind astfel primul președinte din SUA care va participa la un astfel de eveniment, relateaza site-ul cotidianului New York Times.

- Presedintele american Donald Trump a povestit, vineri seara, la un eveniment al republicanilor de strangere de fonduri, despre atacul cu drona care a dus la moartea generalului Iranian Qassem Soleimani, potrivit unei inregistrari care a fost obtinuta de CNN, relateaza Reuters.Trump a relatat,…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi se intalneste marti cu colegii sai in vederea trimiterii in Senat a actului inculparii lui Donald Trump, semnaland astfel iminenta procesului in vederea destituirii presedintelui american, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in 3 ianuarie intr-un atac american la Bagdad, cauta ''sa arunce in aer ambasada'' SUA, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a luat cadou sotiei sale Melania... o ”felicitare foarte frumoasa”, relateaza The Huffington Post, scrie news.ro.Intrebat intr-o videoconferinta cu jurnalisti pe care a sustinut-o in Ajunul Craciunului in biroul sau de la resedinta Mar-a-Lago, in Florida,…