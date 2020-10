Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, in cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, au fost actualizate scenariile de desfașurare a cursurilor in mai multe unitați de invațamant din județul Buzau, in contextul apariției cazurilor de infectari cu noul Coronavirus, in randul elevilor și cadrelor…

- Elevii din 10 clase de la Colegiul Național „Petru Rareș” invața de astazi, 20 octombrie, exclusiv online. Un cadru didactic a fost confirmat Covid și decizia luata a fost ca toate clasele la care a predat sa treaca online. „Normele in vigoare prevad ca in cazul in care un cadru didactic este pozitiv,…

- Doua clase primare de la Școala Gimnaziala nr. 15 „George Emil Palade” din municipiul Buzau au intrat in scenariul roșu, de ore exclusiv online, dupa ce un cadru didactic a fost confirmat cu COVID. Decizia a fost aprobata in cadrul unei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in urma…

- De vineri, Școala Gimnaziala nr. 7 din Dorobanți intra in scenariul roșu. Orele se vor desfașura exclusiv online, timp de doua saptamani. Decizia a fost luata in cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, desfașurata joi, 8 octombrie 2020. Au fost actualizate scenariile de desfașurare…

- Incepand de maine, Școala Gimnaziala nr. 7 din municipiul Buzau intra in scenariul roșu, orele urmand sa se desfașoare exclusiv online. Masura se impune dupa apariția a inca doua cazuri in unitatea de invațamant, in randul elevilor, pe langa primul caz semnalat saptamana trecuta. Noul scenariu urmeaza…

- Elevii scolilor unde vor fi organizate sectii de votare pentru alegerile locale din 27 septembrie vor studia online timp de trei zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis ca activitatea didactica ce presupune prezența fizica a elevilor și a cadrelor didactice in cadrul unitaților…

- Colegiul Economic din Buzau trece in scenariul rosu dupa ce un cadru didactic care a predat la mai multe clase a fost confirmat cu coronavirus. Este a doua scoala din Buzau care isi muta cursurile exclusiv online dupa confirmarea cu COVID 19 a unor cadre didactice.Consiliul de Administratie…