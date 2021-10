Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca, vineri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile (polei) si pentru siguranta participantilor la trafic, CNAIR si Politia Rutiera au luat decizia inchiderii circulatiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule…

- Circulația pentru mașini pe DN 67C – Transalpina este inchisa temporar, intre Ranca si Obarsia Lotrului, din cauza ca in zona se formeaza polei si pot aparea „fenomenele meteorologice imprevizibile”, anunța vineri Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, potrivit News.ro . Potrivit…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca vineri Transalpina a fost inchisa temporar intre Ranca și Obarșia Lotrului. Potrivit CNAIR, decizia a fost luata din cauza...

- Vineri, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (polei) și pentru siguranța participanților la trafic, CNAIR și Poliția Rutiera, au luat decizia inchiderii circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C (Transalpina) intre Ranca și Obarșia Lotrului (km 34+800 – km 59+800).…

- Circulatia rutiera se inchide temporar pe Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile (polei) si pentru siguranta participantilor la trafic, a anuntat vineri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Craiova anunța ca pe DN 67C Transalpina, cea mai inalta șosea din Romania, au loc lucrari ample pentru intreținerea infrastructurii rutiere. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența. De la kilometrul 0, Bengești, pana la kilometrul 59, Obarșia Lotrului, se…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Craiova anunța ca pe Transalpina, cea mai inalta șosea din Romania, au loc lucrari ample pentru intreținerea infrastructurii rutiere. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu atenție, potrivit mediafax.ro. Potrivit DRDP Craiova, pe DN 67C - Transalpina au…

- Ediția din acest an a Targului de Fete de pe Muntele Gaina, cea mai mare și cea mai cunoscuta sarbatoare populara in aer liber din Romania, a fost anulata din cauza vremii total nefavorabile, decizia fiind luata pentru a nu pune in pericol viața participanților. Precizam ca zona Munților Apuseni a intrat…