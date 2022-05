Stiri pe aceeasi tema

- Ion Minzina, președintele CJ Argeș, a anunțat miercuri intr-o conferința de presa, ca podul de la Cateasca va fi inchis circulației din 15 mai, pe o perioada nedeterminata. Podul este un pericol iminent motiv pentru care s-a decis inchiderea acestuia. Deși podul are o garanție de 50 de ani prin contractul…

- Incepand cu data de 15 mai se inchide circulația, pe o perioada nedeterminata, pe podul de la Cateasca. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Minzina. Decizia vine in urma degradarii starii de rezistența a podului, fapt ce pune in pericol siguranța și confortul participanților…

- Podul din Zatoka a fost distrus de o racheta, marti dupa amiaza. Informatia a fost confirmata de consilierul sefului Administratiei Militare Regionale Odesa, Serghei Bratciuk, mentionand ca circulatia pe pod, in directia spre Odesa, a fost oprita din cauza avariilor.

- "Am inchis spațiul aerian pentru aeronavele militare rusești și chiar pentru aeronavele civile care zboara spre Siria. Am dat permisiunea pentru trei luni. Au avut permisiunea pana in aprilie", a declarat ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu in presa turca, citat de RIA Novosti.Potrivit acestuia, președintele…

- Recensamantul General al Circulației Rutiere pe drumurile județene din Argeș Consiliul Județean Argeș, prin Regia Județeana de Drumuri Argeș, in colaborare cu Universitatea din Pitești, efectueaza in cursul anului 2022, Recensamantul General al Circulației Rutiere pe drumurile județene din Argeș. In…

- Exact cum a promis, constructorul a terminat lucrarile și a inchis șantierul pentru amenajarea trecerii la nivel cu calea ferata in strada Lanariei, iar circulația s-a reluat la pranz, astazi, 23 martie, conform programului anunțat. „Incepe etapa urmatoare: masuratorile senzoriale pentru corelarea automata…

- Va reamintim ca din 27 februarie, au intrat in vigoare prevederile art. III din Ordonanța Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Una dintre modificari se refera la sancționarea comportamentului…

- In jurul orei 21:40 s-a produs o explozie la o țeava de gaze in Șoseaua Grozavești, in apropiere de Pasajul Basarab, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov. Conform sursei citate, nu sunt persoane ranite. Zona a fost balizata, iar compania de gaze a oprit alimentarea magistralei.…