- Real Madrid l-a pierdut pe Cristiano Ronaldo, ajuns la Juventus pentru 112 milioane de euro, dar nu se grabește sa gaseasca un inlocuitor. Deși presa din Spania a speculat principala ținta a Realului este brazilianul Neymar, clubul blanco anunța ca nu este interesat de atacantul de 26 de ani de la PSG.…

- Dupa ce Cristiano Ronaldo a semnat cu Juventus, Real Madrid a inceput negocierile pentru gasirea inlocuitorului. Mundo Deportivo anunța ca Real Madrid a trimis un Real Madrid ar fi transmis deja un emisar in Brazilia pentru a negocia cu Neymar un viitor transfer pe "Santiago Bernabeu" al atacantului…

- Luni, actiunile erau cotate la 0,65 euro unitatea, iar joi au inchis la 0,82 euro. Numai joi, actiunile au crescut cu 11,9 la suta. Acest nivel, de 0,82 euro, nu amai fost atins din februarie. Informatiile privind iminentul transfer al lui Ronaldo au fost alimentate, joi, de fostul presedinte…

- Ronaldo a aflat de acest lucru in ianuarie 2018 si a apreciat ca suma este ridicola, avand in vedere preturile actuale. "Vazand aceasta evaluare ca un afront, o insulta, CR7 a luat decizia de a pleca", a scris Marca. Tot presa spaniola scrie ca atacantul portughez a acceptat salariul de 30 de milioane…

- Florentino Perez pregateste cel mai mare transfer din istoria fotbalului. In vara in care vrea sa-l vanda pe Cristiano Ronaldo la Juventus, Real Madrid e gata sa plateasca 272 de milioane de euro pentru Kyllian Mbappe (19 ani), iar cotidianul AS anunta ca mutarea e aproape sa se faca.

- Campioana Europei negociaza cu PSG transferul lui Neymar, care va fi cel mai scump din istoria fotbalului, informeaza TVE. Real Madrid le-a oferit francezilor 310 milioane de euro in schimbul brazilianului. ...

- Cristiano Ronaldo a platit o suma uluitoare fiscului spaniol, ca sa evite orice urmarire judiciara. Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, vedeta lui Real Madrid, a acceptat sa plateasca 18,8 milioane de euro fiscului spaniol, astfel ca procurorii sa renunte la orice actiune penala pentru evaziune…

- Fotbalistul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, care este acuzat de autoritatile spaniole de patru delicate fiscale, este dispus sa isi recunoasca vina si sa achite 14 milioane de euro pentru a evita o eventuala condamnare la inchisoare, informeaza elmundo.es, citat de...