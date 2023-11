Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 13 noiembrie, s-a disputat ultima partida din cadrul etapei cu numarul 13 din Liga 2 Casa Pariurilor, duelul dintre CSA Steaua și AFK Csikszereda, incheiat cu victoria bucureștenilor, scor 1-0. Chipirliu atinge borna de 10 goluri marcate in acest sezonUnicul gol al partidei a fost semnat de golgheterul…

- Vineri, 10 nov, 14.00CS Dinamo – BlejoiPopești-Leordeni – ARO C-lung Muscel Sambata, 11 nov, 14.00Tricolorul Breaza – FC PucioasaFlacara Moreni – CSO PlopeniCS Paulești – Dunarea Giurgiu Clasament1. CS Dinamo 11 8 1 2 30-10 252. CS Blejoi 11 8 1 2 26-16 253. SC Popesti-Leordeni 11 5 5 1 18-12 204.FC…

- Razvan Burleanu (39 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, a prefațat acțiunea echipei naționale din aceasta luna, cu accent pe meciul contra celor din Israel, programat pe 18 noiembrie. In aceasta luna se va incheia campania de calificare la Campionatul European din 2024. Prima reprezentativa…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit și meciurile care vor fi televizate din etapa a 13-a a Ligii a 2-a. Astfel, etapa se va deshide cu meciul Mioveniului din deplasare, de la Chindia Targoviște. Partida este programata joi, 9 noiembrie la ora 19:30 și va fi transmisa in direct de Digi Sport și Prima…

- U15 – Etapa 1, 7 noiembrie, 14.00Concordia Chiajna – Chindia Targoviște U16 – Etapa 1, 7 noiembrie, 12.00Concordia Chiajna – Chindia Targoviște U17 – Etapa 1, 18 octombrie, 14.00CSȘ D.Golescu C-lung Muscel – Chindia TargovișteGSA Nucet – CSȘ Targoviște U19 – Etapa 1, 18 octombrie, 12.00CSȘ D.Golescu…

- Luni, 9 octombrie, a fost programata ultima partida a rundei a 9-a din Liga a II-a de fotbal. CS Tunari și Corvinul Hunedoara au incheiat nedecis, scor 1-1, pe terenul primeia (FOTO, cu gazdele in roșu). Sambata, 7 octombrie, echipa din zona noastra, AFK Csikszereda, a reușit un 0-0 in deplasare cu…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat data in care organizeaza tragerea la sorți pentru a stabili meciurile din faza Play-off-ului Cupei Romaniei, ediția 2023-2024. A comunicat, totodata, și componența celor doua urne valorice pe baza carora se aleg cele 16 jocuri. Turul 3 al Cupei Romaniei s-a incheiat…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, a organizat o noua ediție a Festivalului in perioada 18 – 20 august 2023. Evenimentul s-a desfașurat pentru a treia oara in Zona Telecabina Peștera din Munții Bucegi. Organizatorii și-au propus ca și in acest an sa aduca in…