S-a încheiat Școala de Vară 2024, un proiect al școlii ”Horea, Cloșca și Crișan” Turda Școala de Vara 2024, un proiect al școlii gimnaziale ”Horea, Cloșca și Crișan” din Turda, s-a incheiat la capatul celor 10 zile, cu o petrecere de nota 10 la Centrul Multifuncțional din Parcul Central Turda. ”Aventura noastra a ajuns la final! Imbracați elegant, cu zambetul pe buze și cu sufletul plin de bucurie am pornit spre locul in care urma sa ne luam „La revedere!”, cu mic, cu mare! Și pentru a fi mai ușor de suportat caldura lui cuptor, am inchiriat un loc racoros și prietenos, Centrul Multimedia Turda! Aici ne astepta ultimul capitol al poveștii noastre de vara! Dupa cum am intuit, am… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Anunț ingrijorator pentru Horațiu Moldovan. La cateva zile dupa ce Romania a fost eliminata de la EURO 2024, presa din Spania anunța ca Atletico este in cautarea unei alte rezerve pentru Oblak. Pleaca Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid? Aventura lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid se apropie…

- Prima zi de „Școala de vara” in cadrul proiectului Caravana Literației , Teach for Romania in perioada 01.07.2024 -12.07.2024, desfașurata in Școala Gimnaziala Horea, Cloșca și Crișan Turda, coordonata de catre prof.inv. primar Ancuta Corla , avand ca membri ai echipei de implementare urmatoarele cadre…

- Autoritatile de reglementare austriece au amendat Raiffeisen Bank International (RBI), pentru lacune in controalele sale de spalare a banilor, cu o amenda record de putin peste 2 milioane de euro, transmite Reuters.

- Analistii financiari din cadrul asociatiei CFA Romania estimeaza ca leul se va deprecia pana la un curs mediu de 5,0605 lei/euro in urmatoarele 12 luni, in timp ce rata anticipata a inflatiei va inregistra o valoare medie de 5,45%, in scadere de la 5,73% in exercitiul anterior, scrie Mediafax.

- A doua banca de lapte matern din Romania va funcționa la Sibiu, dupa ceade la Spitalul „Marie Curie” din București. Banca va permite ca micuții internați sa poata fi hraniți cu lapte de mama.

- Mircea Lucescu (78 de ani) a tras concluziile, dupa ce Romania a remizat cu Bulgaria, scor 0-0, intr-un meci amical premergator Campionatului European din Germania. Mircea Lucescu considera ca Romania a practicat in acest meci exact jocul prestat și in calificari. Unul economicos, care sa-i dea ocazia…