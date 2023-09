S-a încheiat procesul pentru aurul de la Roșia Montană. Gabriel Resources cere 6,5 miliarde de dolari Procesul pentru aurul de la Roșia Montana. Tribunalul de arbitraj de la Washington a ramas in pronunțare. Procedura prezentarii cazului de catre parți s-a incheiat, a anunțat, vineri, compania canadiana Gabriel Resources. Tribunalul a declarat procedura inchisa in data de 14 septembrie 2023. In procesul cu statul roman, Gabriel Resources a solicitat inițial prin actele depuse la dosar, despagubiri in valoare de 3,3 miliarde de dolari. Potrivit surselor G4Media, suma finala solicitata de Gabriel prin recalcularea dobanzilor s-a dublat, ajungand la 6,5 miliarde de dolari. Ramane la latitudinea judecatorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

