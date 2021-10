S-a încheiat procesul lui Sorin Oprescu! Procurorul cere ani grei de închisoare! Când se dă verdictul Procesul fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, s-a incheiat si instanta a ramas in pronuntare, potrivit portalului Curtii de Apel Bucuresti . Verdictul definitiv ar putea fi dat pe 9 decembrie 2021. Procurorul DNA a solicitat majorarea pedepsei fostului edil acuzat de luare de mita, spalare de bani, abuz in serviciu si grup infractional organizat. Potrivit participantilor la proces, procurorul a solicitat ca pedeapsa sa fie orientata spre maximul de 15 ani de detentie, tinand cont ca Sorin Oprescu este acuzat de fapte grave de coruptie, a fost primar general, senator si candidat la presedintia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii il gasesc vinovat pe Codrin Nicoara de faptul ca și-a lasat soția in dificultate, fara sa o ajute, iar apelul la 112 a fost facut abia dupa multe ore.Mezzosoprana a cazut pe scari dupa ce a baut impreuna cu soțul ei, iar barbatul susține ca nu-și mai amintește exact ce s-a intamplat.Maria…

- Un fost comandant al gherilei separatiste albaneze a comparat Tribunalului special pentru Kosovo (KSC) de la Haga cu politia secreta (Gestapo) a Germaniei naziste, in deschiderea procesului sau miercuri, el fiind primul albanez kosovar care este judecat de aceasta instanta de la crearea ei in 2015,…

- Curtea de Apel București a reluat, joi, dezbaterile in mega-dosarul de corupție al fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, in complet de divergența iar unul dintre cei judecați in dosar a cerut Curții sa sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu o cerere prejudiciala.…

- Polițiștii letoni au percheziționat casa lui Ilmars Rimsevics, fost membru al Consiliului guvernatorilor Bancii Centrale Europene, a informat radioul public din Letonia, citat de Bloomberg. Perchezițiile au fost efectuate inca de vineri la reședința fostului guvernator al bancii centrale din țara și…

- Curtea de Apel București amana din nou pronunțarea verdictului in cazul Giga TV. Instanța a decis astazi, 20 august, ca decizia in care este implicat fostul primar de Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan urmeaza sa se ia in data de 14 septembrie. Condamnarile in prima instanța pentru dosarul Giga TV au venit…

- Completul de la Tribunalul București a constatat, pe 12 august, „nulitatea absoluta a tuturor actelor de urmarire penala si a probelor administrate de Direcția Naționala Anticorupție” intr-un dosar de evaziune fiscala de 2 milioane de euro. DNA a facut recurs. Pe langa dosarul-mama Hexi Pharma, care…

- ,,Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtiva, ca la data de 25 iulie 2021, in curtea locuintei comune din localitatea Tortoman, judetul Constanta, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si a unei gelozii exacerbate, ar fi ucis-o pe sotia sa, in varsta de 57…

- A fost stabilita data cand va avea loc prima ședința de judecata in procesul intentat de judecatorul Vladislav Clima impotriva președintei țarii, Maia Sandu. Magistratul solicita Judecatoriei Chișinau sa verifice legalitatea decretului prin care a fost demis din funcția de președinte al Curții de Apel…