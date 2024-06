Stiri pe aceeasi tema

- „Galacticii” au caștigat sambata searp al 15-lea trofeu UCL, dupa 2-0 cu Borussia Dortmund. FCSB a urmarit cu interes finala Champions League, una care influențeaza considerabil traseul „roș-albaștrilor” in preliminariile viitorului sezon, scrie Golazo.ro.

- Borussia Dortmund a postat, dupa finala Ligii Campionilor, pierduta in fata echipei Real Madrid, un mesaj prin care le multumeste suporterilor pentru sustinere, adaugand si ca in fotbal nu exista intotdeauna finaluri fericite, informeaza news.ro.

- Real Madrid nu va mai lasa accesul liber pe „Santiago Bernabeu” pentru a viziona finala Ligii Campionilor cu Dortmund, ca la anterioarele cinci ocazii, in 2014, 2016, 2017, 2018 și 2022. Cine nu se afla printre cei 19.000 de socios blancos norocoși (aleși azi prin tragere la sorți) care vor merge pe…

- Dupa 1-2 cu Real Madrid, in returul semifinalelor UEFA Champions League, jucatorii și staff-ul lui Bayern protesteaza și reclama modul in care a fost tratata faza din ultimul minut. Real Madrid - Borussia Dortmund este finala Ligii Campionilor 2024. Duelul va avea loc pe 1 iunie, pe Wembley. Finalul…

- Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor , dupa ce a eliminat-o pe PSG. La finalul partidei retur din Franta, castigata cu 1-0, la fel ca si in tur, antrenorul nemtilor, Edin Terzic (41 de ani) a fost fericit. De remarcat ca anul trecut la fost la un pas de demitere, intrucat Borussia…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de jurnalistul GSP Daniel Grigore. Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa o noua prestație impecabila, de data aceasta pe „Parc des Princes”, scor 1-0 (2-0 la general). Astazi, „galbenii” iși vor…

- Borussia Dortmund s-a impus tur-retur cu PSG, de fiecare data cu 1-0, și s-a calificat astfel in finala Champions League, unde va da piept cu invingatoarea „dublei” Real Madrid - Bayern Munchen, 2-2 in tur. Scenariul in care Germania va trimite 6 echipe in proximul sezon al Ligii Campionilor prinde…

- Detinatoarea trofeului, Manchester City, va intra intr-un duel epic cu Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce tragerile la sorti de la Nyon au stabilit acest meci palpitant. Echipa lui Horatiu Moldovan, Atletico Madrid, se va confrunta cu formatia Borussia Dortmund. In paralel,…