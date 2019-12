S-a incheiat finala Chefi la cutite 2019. Cine a plecat acasa cu 30.000 de euro si din echipa cui facea parte

Stiri pe aceeasi tema

- O surpriza a sezonului 7 al emisiunii Chefi la cuțite a fost evoluția spectaculoasa a lui Bobby Savoiu, concurentul din echipa mov a lui Chef Sorin Bontea, care a reușit sa ajunga pana in finala!

- Alexandru Comerzan (31 de ani), din echipa lui chef Catalin Scarlatescu, este castigatorul „Chefi la cutite“ si al marelui premiu in valoare de 30.000 de euro. Pentru al doilea sezon consecutiv, chef Florin Dumitrescu a ramas fara niciun concurent in finala show-ului de la Antena 1.

- Alexandru Comerzan este caștigatorul sezonului 7 al emisiunii Chefi la cuțite! A luptat cu toate forțele, a dat dovada de ambiție, de mult talent culinar și de imaginație, iar toate aceste lucruri i-au adus o victorie pe cinste!

- DEJA S-A AFLAT! Vezi CINE A CAȘTIGAT ”Chefi la cuțite”, sezonul 7? NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (VIDEO) Deși mai sunt cateva emisiuni pana la finala show-ului culinar, s-a aflat deja cine a caștigat emisiunea „Chefi la cuțite”, sezonul 7! Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE…

- CHEFI LA CUTITE 16 decembrie 2019. "A fost cel mai bun lucru care mi se putea intampla astazi și este cel mai frumos lucru de pana acum, din acest show. Ne-a dat o energie pozitiva, ne-a inspirat sa facem tot ce ne sta in putința ca sa ajungem unde vrem", vor spune concurenții extrem de emoționați.…

- In 2016, Cristian Șerb devenea primul caștigator al emisiunii „Chefi la cuțite”. Dupa ce Bontea, Scarlatescu și Dumintrescu s-au luptat pentru a pune mana pe trofeu, experții in arta culinara au decis care este omul ce merita sa intre in posesia a 30.000 de euro: Cristi Șerb, concurent din echipa lui…

- Concurent care sparge gheața in ediția 7 din sezonul 6 "Chefi la cuțite" este Samuel Neamti. Tanarul de 29 de ani, iubește bucataria, motiv pentru care a ales sa se faca bucatar. Nu i-a impresionat pe chefi, așa ca poate vine și anul viitor. Citeste si CHEFI LA CUTITE 2019. Florin Dumitrescu…