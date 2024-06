Stiri pe aceeasi tema

- Concursul CAEJ ”Protagoniști in arta gatitului” , ediția a V-a a avut loc astazi in curtea Liceului Tehnologic Iuliu Maniu. Alaturi de gazde au participat elevii de la Liceul Tehnologic Simion Barnuțiu Carei și Ham Janos Satu Mare. Concursul s-a desfașurat pe 6 secțiuni: • “Cel mai frumos Stand” • “Prezentarea…

- Filarmonica Pitești organizeaza in perioada 29 – 31 mai a.c. a patra ediție a Festivalului Tinerilor. Acesta este organizat in doua parți: concerte simfonice (miercuri, 29 mai și joi, 30 mai) și concert jazz-pop (vineri, 31 mai). Alaturi de orchestra simfonica a instituției, dirijata de Tiberiu Dragoș…

- Deși vacanța de Paște s-a incheiat recent, elevii sunt deja cu gandul la vacanța mare. Anul acesta școlar nu va mai fi incheiat la data obișnuita, cea de 15 iunie, ci vacanța de vara va incepe vineri, 22 iunie.Exista insa și excepții, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și cu frecvența redusa,…

- A venit momentul cel mai așteptat in concursul BANDA ASAP, ediția a treia! Elevii din județele Sibiu și Neamț afla cine sunt caștigatorii și care dintre lucrarile lor au cucerit juriul competiției. Misiunea celor 3 experți in benzi desenate, Anna JuliaBenczedi, Ligia Soare și Adrian Barbu, a fost cu…

- Concursul național organizat de Reprezentanța Comisie Europene in Romania in colaborare cu Ministerul Educației se adreseaza elevilor din clasele V-VIII și incurajeaza dezvoltarea abilitaților de lucru in echipa, perspicacitatea și spontaneitatea in randul elevilor. Mai mult decat atat, este un prilej…

- Palatul Copiilor Buzau anunța organizarea unei noi ediții a Festivalului Artistic Județean al Elevilor Buzoieni, eveniment menit sa stimuleze și sa valorifice talentul și creativitatea elevilor de toate varstele. Potrivit anunțului facut pe pagina de Facebook a Palatului Copiilor Buzau, cea de-a XXII-a…

- Cei mai buni elevi clujeni la matematica au participat la Concursul interjudețean de matematica „Grigore Moisil” organizat la Oradea, in județul Bihor. Elevii s-au intors acasa cu numeroase premii.