S-a încheiat coșmarul de la Horia. A fost reluat traficul, în totalitate, pe podul de peste rîul Moldova ■ planificarea lucrarilor in august a stirnit proteste, deoarece a fost data peste cap circulația ■ valorile de trafic au fost foarte ridicate din cauza venirii acasa a romanilor din strainatate și din pricina TIR-urilor ucrainene care transporta cereale catre portul Constanța ■ Incepind de marți, 30 august, de la ora 06.00, s-a redeschis circulația […] Articolul S-a incheiat coșmarul de la Horia. A fost reluat traficul, in totalitate, pe podul de peste riul Moldova apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ la a doua proba scrisa a examenului, cea obligatorie a profilulului, numarul absentilor s-a majorat ■ au lipsit de la teza la Istorie sau Matematica 68 de candidati ■ La cea de a doua teza scrisa a examenului de Bacalaureat, sesiunea august – septembrie, proba Ec – proba obligatorie a profilului,…

- ■ neexistind ruta alternativa, cozile de masini se intind pe 6-7 kilometri in ambele sensuri ■ problema descongestionarii traficului nu are solutie ■ lucrarile ar trebui sa fie terminate la finalul lunii august ■ Directia Regionala de Drumuri Iasi a inceput reparatii la mai multe poduri din raza sa…

- Șefii PSD Neamț, Ionel Arsene, Adrian Nița și Daniel Harpa sunt obligați sa acționeze urgent și sa ia toate masurile pentru demiterea șefului Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, Mugurel Laicu, instalat in aceasta funcție cu sprijinul lor. Daca nu o vor face, inseamna ca sunt complici la bataia…

- ■ DRDP Iasi a inceput reparatii la mai multe poduri din aria de responsabilitate ■ printre acestea se numara si cel de peste riul Moldova, de la intrarea/iesirea din Roman ■ lucrarile se vor face pe un singur sens, urmind ca, ulterior, sa fie si pe al doilea ■ Dupa prabusirea in Siret a podului […]…

- ■ actiunea a avut loc la Horia ■ soferii si pasagerii au putut experimenta efectele starii de betie sau a drogurilor cu ochelari speciali care simuleaza acest lucru ■ Avind in vedere valorile de trafic ridicate, pe data de 7 iulie 2022, in intervalul orar 11:00 – 12:00, politistii si specialistii antidrog…

- O portiune din podul peste raul Siret, intre localitatile Sagna si Lutca, s-a prabusit, joi, 9 iunie. Din primele informatii oferite de reprezentantii ISU Neamt, in momentul in care podul s-a prabusit, pe el se aflau un autocamion si o autoutilitara. Un barbat de 50 de ani a fost scos din autocamion…

- O portiune din podul peste raul Siret, intre localitatile Sagna si Lutca, s-a prabusit, joi, 9 iunie. Din primele informatii oferite de reprezentantii ISU Neamt, in momentul in care podul s-a prabusit, pe el se aflau un autocamion si o autoutilitara. Un barbat de 50 de ani a fost scos din autocamion…

- Un autoturism a luat foc in mers, in seara de 1 iunie 2022, iar pina la finalul interventiei masina s-a facut scrum, arzind in totalitate. Din fericire, nu au fost, insa pagubele materiale sint destul de insemnate. Totul s-a intimplat in localitatea Ion Creanga, incidentul nedorit fiind anuntat prin…