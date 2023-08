Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de copii au participat la Școala de Vara organizata de Parohia Cuvioasa Paraschiva din Alba Iulia In data de 15 august s-a incheiat a VII-a ediție a Școlii de Vara, organizata de Parohia Cuvioasa Paraschiva din Alba Iulia. Dupa o pauza de doi ani, cauzata de pandemia Covid, cel mai amplu program…

- In saptamana 17-21 iulie 2023 a avut loc cea de-a doua ediție a Școlii de Vara „Impreuna - școala pentru comunitate", organizata de Școala Gimnaziala „Academician Haralambie Mihaescu" din Udești. Scopul acestui proiect care a debutat in anul școlar precedent este implicarea ...

- Weekendul trecut a avut loc a V-a ediție a Festivalului de Folclor „In Gradina Dorului”, desfașurat in 22-23 iulie 2023, in Parcul Central Turda. Participanții au avut parte de spectacole populare, ateliere creative, expoziții, joc și voie buna. Citește și: Festivalul de folclor de la Turda este in…

- La propunerea Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), Conferința Rectorilor Danubieni ( DRC – https://www.drc-danube.org/) a ales sa organizeze cea de-a 18-a ediție a Școlii de Vara a DRC la Cluj-Napoca, in perioada 16-22 iulie 2023. Școala de vara, organizata de UBB in parteneriat cu Universitatea…

- Elevii merituoși și silitori, din comuna Ighiu, au fost premiați ieri, 13 iulie 2023, de catre administrația locala. Participanții la etapa finala a concursului „Cei mai buni dintre cei buni” au primit diplome și bani, oferite de primarul Traian Rusu. Din cei peste 200 de copii de la Școala Gimnaziala…

- In weekend-ul 14-16 iulie 2023, la Alba Iulia se va desfașura o noua ediție a Sarbatorii Muzicii. Timp de 3 seri, muzica va fi din nou stapana Cetații Alba Carolina, intr-un eveniment neconvențional, prin modul in care este organizat, intr-un context general delicat. Accesul publicului este liber in…

- Competiția are loc la acest sfirșit de saptamana in mijlocul Roșiei, localitate inscrisa in Patrimoniul UNESCO din iulie 2021. Participanții de toate varstele au parte de trei probe – Maraton, Semimaraton și Crosul de 11 km. Cel mai tanar concurent din acest an are doar noua ani și a alergat in cadrul…

- Consiliul Județean Alba, Primaria Municipiului Alba Iulia, in parteneriat cu Parohiile din Oarda de Jos și Oarda de Jos organizeaza intre 3 și 5 iunie 2023, prima ediție a intalnirii Fiilor satului. Aceasta manifestare se dorește a oferi posibilitatea trairii unei sarbatori a localitații noastre; o…