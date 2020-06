Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 14.06.2020 ORA 09 – 15.06.2020 ORA 09 Vremea va fi instabila. Vor fi innorari temporar accentuate Post-ul Nici duminica nu scapam de ploi și vijelii. Vezi prognoza completa! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Imagini cu furtuna puternica din municipiul Zalau. A fost cod roșu de vreme rea, a plouat torențial, iar acum intreg orașul este inundat. Primarul municipiului spune ca se circula greu, iar primaria inca evalueaza pagubele materiale.

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala, in care anunța ca marți dupa pranz incep ploile și vantul, iar de miercuri vremea se racește. Pe parcursul zilei de marți vremea va fi calduroasa, cu o maxima termica de 30...31 de grade și o minima de 17 ...18 grade. Cerul va fi variabil, iar…

- Meteo 9 iunie. Vremea s-a incalzit inultimele zile in toata țara, dar ploile nu se lasa duse de pestetot. Vor fi averse pe alocuri in țara, iar cerul ramane mai multacoperit.Meteorologii așteapta ploi mai alesin zonele montane, iar in zona Munților Apuseni se așteaptachiar cantitați mai importante de…

- Va ploua aproape in fiecare zi, saptamana viitoare, in județul Alba. De asemenea, vor fi condiții de instabilitate atmosferica. Va fi in continuare cald, cu temperaturi maxime de 26-27 grade Celsius in zonele mai joase. La munte, maximele vor fi de 21 grade la Arieșeni și 16 grade la Oașa. Va prezentam…

- Vremea s-a incalzit usor fata de intervalul precedent. Cerul a fost noros. Pe arii extinse, s-au semnalat ploi cu caracter de aversa insotite si de descarcari electrice. Izolat ploile au avut caracter torential, cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 21 l/mp la Ulmeni. Caderi de grindina cu…

- Vremea se indreapta de la mijlocul saptamanii, astfel ca joi se vor inregistra in regiunile sudice maxime de 27 de grade, dar atmosfera continua sa fie instabila. Pana miercuri seara insa, vremea va fi deosebit de rece si vor fi furtuni in majoritatea regiunilor, iar cantitatile de apa vor trece izolat…

- Este o arta sa imbini utilul cu placutul, dar cand asta te ajuta sa arzi calorii placerea este cu atat mai mare. Ai foarte multe ocazii de a face lucruri distractive care in același timp sunt consumatoare de energie și toate sunt in folosul starii tale de bine fizice și psihice. Cu bicicleta la șosea…