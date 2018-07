Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila si omologul sau din Estonia, Juri Ratas, au inaugurat duminica, la Universitatea Ovidius din Constanta, un al doilea consulat onorific din tara noastra, dupa cel existent la Bucuresti, noul consul onorific fiind prof. univ. dr. Alexandru Bobe. Prim-ministrul Estoniei, Juri…

- Premierul Dancila a declarat pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu, ca spera ca aceasta conexiune directa intre Romania si Estonia sa impulsioneze turistii romani si estonieni sa viziteze cele doua tari

- Prezent la inaugurarea lucrarilor de modernizare si extindere a Palatului de Justitie din Arad, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca arhiva Tribunalului Arad se va muta la Timisoara, intr-o cladire noua care urmeaza sa fie construita. „Am mers la Timisoara pentru a identifica un spatiu…

- Un elev botosanean este singurul din tara cu media 10 la Bacalaureatul olimpicilor. Se numeste Stefan Balauca, a fost deja admis la Trinity College din Cambridge si este multiplu olimpic international.

- CFR Infrastructura a anunțat ca doua tuneluri de pe șantierul feroviar al Coridorului IV sunt gata in proporție de 90%, unul dintre tuneluri fiind cel mai lung nou construit ib Romania dupa 1989. CFR mai spune ca a solicitat constructorului FCC Azvi ca podul feroviar in forma de arc, peste raul Tarnava…

- Investițiile in proprietați imobiliare au devenit tot mai populare in ultimii ani, acestea fiind foarte ofertante atunci cand vine vorba despre caștigurile pe care le poți obține. Probabil ca, la randul tau, te-ai gandit sa faci o astfel de investiție, dar nu știi exact ce tip de proprietate ar putea…

- Violeta Stoica Zeci de accidente se petrec, anual, in Romania, in zona trecerilor la nivel cu calea ferata, printre acestea fiind și cazuri de persoane care și-au pierdut viața din cauza neatenției la volan sau care se aflau in autovehicule care au fost lovite in timp ce treceau peste șinele de cale…

- CFR a anunțat ca a primit șase oferte pentru modernizarea subsecțiunii Cața - Apața, aflata Intre Brașov și Sighișoara. Valoarea totala estimata a contractului este de 2,86 miliarde lei, iar lucrarea este complicata și costisitoare, fiindca sectorul vizat va presupune modificarea substanțiala a traseului…