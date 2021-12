Stiri pe aceeasi tema

- Britanica Margaret Keenan, in varsta de 91 de ani, a fost prima persoana din lume care s-a vaccinat anti-COVID-19. A trecut exact un an de la momentul istoric care a avut loc pe 8 decembrie 2020, potrivit Agerpres.

- Potrivit CNCAV, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, din 27 decembrie 2020, au fost administrate 13.705.556 de doze de vaccin pentru 7.448.198 de persoane, dintre care 6.793.010 au primit schema completa si 1.155.587 s-au imunizat cu doza a treia.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- In gradinițele, școlile și liceele private din Capitala procentele personalului vaccinat impotriva COVID-19 sunt semnificativ mai mari fața de cele inregistrate in unitațile de invațamant de stat. Situația vaccinarii in randul personalului care lucreaza in gradinițele, școlile și liceele din Capitala,…

- ,,Pana in prezent, in judetul Vrancea au fost distribuite 2.270 de tichete de masa in valoare de 100 de lei persoanelor care s-au vaccinat anti-COVID-19 cu schema completa incepand cu 31 august. Tichetele primite de catre DSP Vrancea de la Ministerul Sanatatii au fost distribuite catre toate centrele…

- Dupa lunile de vara, cand nu s-au inregistrat cazuri noi de Covid-19 la Gherla, situația s-a schimbat din septembrie. La Centrul de vaccinare de la liceul Kemeny Zsigmond e din nou animație, mai ales dupa introduerea certificatului verde. La sfarșitul verii, la centrul de vaccinare se prezentau 15-30…

- Potrivit CNCAV, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, din 27 decembrie 2020, au fost administrate 11.485.084 de doze de vaccin, pentru 6.156.068 persoane, dintre care 5.778.190 au primit schema completa si 630.136 s-au imunizat cu doza a treia.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Carmen Tanase a fost inca de la inceput sceptica in ceea ce privește pandemia și coronavirusul, astfel la fel este și acum, deși cu scurt timp in urma se zvonea ca ar fi infectata cu virusul nimicitor din China. Actrița a spulberat aceste speculații și in continuare este de parere ca la mijlocul acestor…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a facut retrospectiva deputaților și angajaților din Parlament care au s-au vaccinat impotriva COVID-19. Cei mai mulți s-au vaccinat din fracțiunea PAS, mai exact, din 63 de deputați, tocmai 58 sunt imunizați.