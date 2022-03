Stiri pe aceeasi tema

- A fost depașit pragul de 400 de mii de refugiați care au intrat din Ucraina in Romania. Cei mai mulți au adus cu ei doar cateva lucruri stranse in graba din case. Andreea Stiliuc a transmis din punctul de trecere a frontierei din Siret.

- Aproape 4.500 de cetațeni ucraineni au intrat ieri in Romania pe la vama Siret. Si-au lasat casele in urma cu lacrimi in ochi. In urma si-au lasat si barbatii, tatii sau copiii, ramasi sa-si apere tara.

- In cele doua tabere mobile de asistența umanitara instalate pe stadionul din Siret sunt cazați 192 de cetațeni ucraineni. Anunțul a fost facut astazi, la Siret, de ministrul de Interne, Lucian Bode, dupa o vizita efectuata la fața locului, alaturi de comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru…

- Tulcea este una din portile de intrare ale refugiatilor ucraineni pe teritoriul Romaniei si asta pentru ca Punctul de trecere al frontierei de la Isaccea ndash; Orlovca este unul din punctele de frontiera situate la granita cu Ucraina, alaturi de PTF Halmeu judetul Satu Mare, PTF Sighetu Marmatiei judetul…

- Ieri, in intervalul 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin punctele de frontiera, aproximativ 5.300 de persoane, cetateni romani si straini. Puncetele de frontiera sunt cele situate la granita cu Ucraina: PTF Halmeu-județul Satu Mare, PTF Sighetu-Marmatiei-județul Maramures, PTF Siret-judetul Suceava,…

- In data de 24.02.2022, in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin punctele de frontiera situate la granita cu Ucraina (PTF Halmeu-jud. Satu Mare, PTF Sighetu-Marmatiei-jud. Maramures, PTF Siret-judetul Suceava, PTF Isaccea-judetul Tulcea) aproximativ 5.300 de persoane, cetateni romani…

- Primii refugiați din Ucraina au inceput sa intre in Romania, dupa ce țara le-a fost atacata de ruși. Primarul de la Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, a transmis ca la punctul de frontiera au inceput sa apara primii refugiați din Ucraina. Aceștia nu au in plan sa ramana in țara noastra, ci vor sa se…