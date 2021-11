S-a împărţit „ciolanul”: PNL, PSD și UDMR şi-au atribuit toate funcţiile din stat Coalitia de guverare a avut grija sa „imparta” tot ciolanul intr-un timp aproape record. Negocierile pentru formarea cabinetului PSD-PNL-UDMR s-au desfașurat aproape concomitent cu cele pentru eșaloanele doi și trei din administrație, la fel de importante pentru partid. Secretarii de stat, șefiile agențiilor de stat, prefecții au fost imparțiți potrivit algoritmului noii majoritați. PSD, mai […] The post S-a impartit "ciolanul": PNL, PSD și UDMR si-au atribuit toate functiile din stat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

