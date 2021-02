S-a hotărât: vaccinul AstraZeneca va fi administrat doar persoanelor până în 55 de ani Comitetul Național pentru Vaccinare (CNCAV) a hotarat ca grupa de varsta careia i se va administra vaccinul AstraZeneca va fi reprezentata de persoanele cu varste pana la 55 de ani. ”In urma recomandarilor transmise de Ministerul Sanatații, Agenția Naționala a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Romania, precum și de Grupul Științific din CNCAV, ținand cont și de studiile disponibile pana la momentul autorizarii condiționate de punere pe piața, in Romania, vaccinarea impotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandata pentru grupa de varsta 18-55 de ani”, este anunțul CNCAV.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania: Vaccinul AstraZeneca va fi recomandat persoanelor sub 55 de ani Foto: Arhiva/ Maria Mandița Imunizarea împotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandata pentru grupa de vârsta 18 - 55 de ani, cu posibilitatea cresterii acestui interval în functie de aparitia noilor…

- Reprezentanții Comitetului Național pentru Vaccinare (CNCAV) au adaugat ca exista „posibilitatea creșterii acestui interval, in funcție de apariția noilor date științifice”. In urma recomandarilor transmise de Ministerul Sanatații, Agenția Naționala a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Romania,…

- CNCAV a transmis, joi seara, ca vaccinul AstraZeneca va fi administrat in Romania persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani, iar rapelul se recomanda a fi la 8 saptamani. "In urma recomandarilor transmise de Ministerul Sanatatii, Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a afirmat, miercuri seara, ca, cel mai probabil, vaccinul de la AstraZeneca va fi recomandat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani. In aceasta luna, Romania ar trebui sa primeasca 800.000 de doze din vaccinul Astra Zeneca.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat, miercuri seara, ca, cel mai probabil, vaccinul de la AstraZeneca va fi recomandat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani. In aceasta luna, Romania ar trebui sa primeasca 800.000 de doze din vaccinul Astra…

- Aproape 138.000 de persoane au primit ambele doze de ser Pfizer-BioNTech Foto: Arhiva/ facebook.com/Spitalul.Universitar.Urgenta.Militar.Central Pâna acum, în România au fost vaccinate împotriva COVID-19 peste 610.000 de persoane, dintre care aproape 138.500 au…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat, astazi, ca in Romania au ajuns pana acum 948.149 de doze de la Pfizer și 36.000 de la Moderna. El a spus ca, dintre persoanele vaccinate cu prima doza, 79% sunt persoane vulnerabile, adica peste 65 de ani, bolnavi cronici,…

- Campania de vaccinare anti-COVID-19 va incepe in Romania in data de 27 decembrie, așa ca a fost anunțata procedura in caz de reacții adverse. Coordonatorul campaniei, Valeriu Gheorghița, a spus ca pacienții care acuza reacții adverse pot raporta acest lucru pe platforma dedicata de la Agenția Naționala…