Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții vindecați de COVID – 19 care doneaza plasma vor primi un bilet de o zi la festivalurile Untold și Neversea de anul viitor, anunța organizatorii celor doua festivaluri de muzica. Donarea de...

- Campania Blood Network sustine donarea de plasma pentru pacientii care lupta cu COVID 19 Daca esti pacient vindecat de COVID 19, doneaza plasma si poti salva vietile celor care se lupta cu acest virus Organizatorii UNTOLD si Neversea, prin campania Blood Network, incurajeaza pacientii vindecati de COVID…

- Bucureștenii vindecați de COVID-19 vor primi tichete in valoare de 1.000 de euro, echivalentul in lei, daca doneaza plasma, pentru a-și cumpara vitamine și alimente, a anunțat marți primarul Capitalei Gabriela Firea.Unproiect de hotarare in acest sens va fi supus votuluiconsilierilor generali in ședința…

- NOUTATI….Dupa ce mai multi medici specialisti au aratat ca donarea de plasma pentru a salva persoanele bolnave de Covid-19 in stare grava, este greoaie si conditiile sunt draconice, Ministerul Sanatatii a reactionat rapid. Nelu Tataru, ministrul Sanatatii a aprobat ieri Ordinul privind modificarea Anexei…

- Ministerul Sanatații a stabilit noi condiții pentru donarea de sange total/plasma de la persoanele vindecate de COVID 19. Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat Ordinul privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea…

- Ministerul Sanatatii a stabilit noi conditii pentru donarea de sange total/plasma de la persoanele vindecate de COVID-19. Astfel, donatorii trebuie sa dovedeasca faptul ca au fost infectati cu noul coronavirus si ca nu mai prezinta risc de transmitere a bolii, fiind eliminata cerinta ca ei sa fi fost…

- Ministerul Sanatatii schimba regulile pentru donarea de plasma de la pacientii vindecati de COVID-19. In prezent, cei care doresc sa dea o sansa la viata pacienților aflati intr-o faza critica au de parcurs proceduri birocratice adesea anevoioase. Trebuie sa-si faca rost de doua teste negative, sa le…

- Centrul Județean de Transfuzie Sanguina Suceava continua campania de recoltare de plasma de la persoanele care s-au vindecat de Covid-19, iar conducerea instituției face apel la sucevenii care au fost infectați și s-au vindecat și care indeplinesc condițiile de eligibilitate pentru donare - ...