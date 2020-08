Stiri pe aceeasi tema

- Dupa tragedia petrecuta pe 23 octombrie 2019, cand cadavrele unui numar de 31 de barbati si opt femei au fost descoperite inghesuite intr-un camion frigorific aflat in zona industriala a orasului Grays, un camionagiu irlandez in varsta de 40 de ani a pledat vinovat, vineri, in procesul privind cei 39…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a declarat joi ca este ingrijorat de un al doilea val de infectii cu coronavirus in Europa, subliniind ca guvernul de la Londra nu va ezita sa revina la masurile de carantina daca va fi necesar pentru a asigura securitatea sanitara in Marea Britanie, informeaza…

- Marea Britanie a convenit cu SUA sa inlature o "anomalie" care a permis sotiei unui oficial american sa revendice imunitatea diplomatica impotriva urmaririi penale, dupa ce ea a fost implicata intr-un accident rutier in care tanarul britanic Harry Dunn, in varsta de 19 ani, a fost ucis, informeaza…

- Cel puțin 13 persoane au murit și mai multe au fost ranite în urma unei explozii într-o clinica medicala din nordul Teheranului, relateaza Reuters. Explozia a fost provocata de o scurgere de gaze.

- Uniunea Europeana doreste sa incheie un acord cu Regatul Unit privind relatia lor post-Brexit, dar nu cu orice pret, a transmis vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa summitul liderilor europeni, in timp ce presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre divergente…

- Protestatari de extrema dreapta s-au încaierat cu polițiștii, sâmbata, în timpul unei manifestații la Londra, aruncând cu sticle și petarde, în timp ce forțele de ordine încercau sa îi separe de manifestanții anti-rasism, relateaza Reuters.Aproximativ 1.000…

- Cele 13 persoane arestate marti in Franta in ancheta deschisa dupa ce 39 de migranti vietnamezi au fost descoperiti morti intr-un camion frigorific, intr-un parc industrial la est de Londra, in octombrie 2019, au fost inculpate, a anuntat sambata o sursa judiciara, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Toate…