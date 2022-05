Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marti, 3 mai, in cadrul unei conferinte de presa, ca in urma gasirii unui microfon in biroul secretarului de stat, Raed Arafat, Parchetul General a efectuat o verificare. "Pe acest subiect nu as putea comenta mai mult, insa va pot asigura ca acordam…

- Raed Arafat, secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), a anuntat ca a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. „Dupa un test rapid administrat de mine acasa, in aceasta seara, am ieșit Covid pozitiv. Acesta dupa ce dimineața testul a fost…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, este invitat, din nou, marti, la "Ora Guvernului" din plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea grupului parlamentar AUR, pe tema atributiilor detinute de secretarul de stat Raed Arafat in cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Fii la curent…

- Comisarul european responsabil pentru Economie, Paolo Gentiloni, va efectua o vizita la Bucuresti in perioada 28 – 29 martie 2022, informeaza Reprezentanta CE. Inaltul oficial european se va intalni cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca, cu presedintele Camerei Deputatilor,…

- Autoritațile prezinta intr-o conferința de presa, la aceasta ora, cele mai noi informații despre evoluția pandemiei de Covid-19 in Romania. Conferința de presa este susținuta de secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, președintele…