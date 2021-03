S-a găsit soluția pentru SPORURILE bugetarilor. Se dau doar în funcție de EFICIENȚĂ? Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat ca sporurile trebuie incluse in salariul de baza, iar salariile bugetarilor trebuie "reasezate" astfel incat "in conditii similare, sa ai salarii similare". Totodata, el susține ca primele trebuie acordate in funcție de eficiența. "Trebuie sa refacem sistemul de salarizare, iar conducatorii de institutii sa dea prime in functie de eficienta. Am adus o hartie cu toate sporurile la toate ministerele, sectoarele. Groaznic, daca citesti si incerci sa faci o analiza, nu iti dai seama cum pot fi aplicate atatea sporuri, unde se aplica, de unde se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

