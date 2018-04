N. Dumitrescu Dupa aproape patru ani de la inaugurare, s-a gasit o solutie pentru ocuparea tuturor celor 50 de paturi existente la Centrul rezidential pentru persoane varstnice din Fintinele – prima institutie de acest tip construita in ultimii peste 20 de ani. Desi acest centru ofera conditii la standarde europene, foarte putini varstnici prahoveni s-au aratat interesati sa-si petreaca restul vietii aici, “popularea” acestuia fiind, pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova, o adevarata problema, in contextul in care, acum doi ani, erau doar doi beneficiari…