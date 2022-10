S-a găsit explicaţiunea florilor cu care ne năpădeşte de-o vreme un fost dipotat şi reftor: salvarea planetei! Desi pe coperta profilului de pe pagina de socializare ai ramane cu parerea, la o vizita en-passant, ca domnul e tot parlamentar, ei bine, singura lui legatura cu chestiunea asta este doar aceea ca incaseaza pensie speciala de pe urma politichiei si a mandatelor, caci, in rest, e bine mersi la el acasa, in gradina. Da, despre fostul rector Oprea vream sa vorbim azi aicea, pe scurt, si nu ceva de rau ci, daca tot e uichend, haideti sa fie ceva de bine. De-un paregzamplu, iata, abia zilele acestea ne-am luminat si ne-am dumirit complet de ce dansul, de vreo cateva luni incoace, posteaza aproape… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul indonezian de externe Retno Marsudi a declarat ca Vladimir Putin și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski vor participa la summitul G20, transmite publicația Vedomosti . „Pana acum, raspunsul la invitația noastra a fost pozitiv”, a spus Marsudi. De asemenea, ea a menționat ca Indonezia…

- ”Saptamana trecuta, Rusia a escaladat invazia Ucrainei la un nou nivel. Referendumurile false organizate in teritoriile pe care Rusia le-a ocupat sunt o incercare ilegala de a acapara pamant sau de a schimba granitele internationale prin forta. Mobilizarea si amenintarea lui Putin de a folosi arme nucleare…

- „Discursul președintelui Putin marcheaza, in mod clar, o escaladare a retoricii politice a Kremlinului, dar nu este o surpriza. La nivelul conducerii Alianței Nord-Atlantice am luat in calcul acest scenariu și suntem pe deplin pregatiți. De aceea, ramanem calmi și continuam sa oferim sprijin Ucrainei.Discursul…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, dezvaluie miza referendumurilor pentru alipirea unor teritorii din Ucrina la Federația Rusa. Potrivit lui Medvedev, odata parte din Rusia, teritorii precum Donbas sau Herson…

- Privește cu atenție iluzia optica de mai sus. Raspunsul la intrebarea ce vezi prima data va spune despre tine daca ești o persoana aventuroasa sau, dimpotriva, una foarte precauta. Afla daca utilizezi mai mult partea dreapta a creierului sau partea stanga!Cele mai bune iluzii optice sunt cele mai simple…

- Actorii dintr-un oras puternic bombardat din sudul Ucrainei s-au intors pe scena, avand prima lor reprezentatie de la invazia Rusiei. Un adapost subteran a fost transformat intr-un mic teatru, relateaza Reuters, preluata de News.ro . Cateva zeci de spectatori au coborat trepte abrupte de beton in locatia…

- Eugen Tomac, președintele PMP, Ludovic Orban, președintele “Forța Dreptei” și Catalin Drula, președintele USR au transmis o scrisoare deschisa premierului Nicolae Ciuca, sub titlul „OPOZIȚIA catre Guvern: fara ruși in țara!”. Redam textul publicat sambata, de Eugen Tomac, pe pagina de facebook: „OPOZIȚIA…

- Sute de profesori vor fi trimiși din Rusia in zonele controlate de Moscova din Ucraina, intr-un efort de rusificare rapida, scrie publicația italiana La Stampa, preluata de Rador. Profesorii vor intra in serviciu la inceputul noului an școlar, iar Moscova le-a promis un salariu de peste 2.900 de dolari…