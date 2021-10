Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o suburbie din Milano. Opt persoane ar fi murit, conform agențiilor de presa, care citeaza surse din cadrul anchetei care se desfașoara la fața locului. Se pare ca atat pilotul cat și copilotul erau romani. Avionul, un Pilatus PC12 inmatricualt YR-PDV, a…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Reuniți la Berlin in cadrul unei dezbateri dedicate sistemului judiciar din Republica Federala, experți in drept au aratat ca pandemia polarizeaza puternic nu doar sistemul judiciar, ci și profesia de avocat. In timp ce presa elogia rolul Curții Constituționale…

- Un roman de 51 de ani care traiește in Italia și-a dat foc chiar in fața barului in care lucra. Motivul nu iși primise salariul și nu avea cu ce sa traiasca. Un polițist a sarit sa il salveze și a suferit și el rani grave. Incidentul a avut loc sambata dimineata, in parcarea localului. […] The post…

- Presa din Italia scrie ca antrenorul roman se plimba pe via della Spiga, alaturi de sotia sa, moment in care un barbat a venit si l-a imbratisat. Acesta a reușit sa-i fure lui Cosmin Olaroiu ceasul de lux de la mana, marca Richard Mille. Apropiații lui Cosmin Olaroiu spun ca ceasul furat costa in jur…

- Pompierii romani aflați in misiune in Grecia și care acționeaza aproape non-stop in padurile cuprinse de flacari din insula Evia, au impresionat localnicii, autoritațile și presa. Mai multe publicații au scris in detaliu despre modul in care s-au organizat și despre cum acționeaza in lupta cu flacarile.…

- Mai multi membri din fostul PLUS si-au inaintat demisiile dupa alegerile din organizatia judeteana USR Bistrita-Nasaud, care au avut loc pe 4 iulie, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, noul lider al acestei filiale, Lorand Toth, care este si subprefect, relateaza Agerpres. „Pe mailul oficial,…

- O echipa de cautare a recuperat, miercuri, cadavrele a noua persoane dupa ce un avion cu 28 de pasageri la bord, s-a prabușit, marți, in indepartata peninsula Kamceatka din Rusia. Se presupune ca o jumatate din aeronava s-ar afla in mare. Echipele de salvare au gasit, mai tarziu, resturile avionului…