- Un numar de 1.090 de cazuri de consum fraudulos au fost identificate, anul trecut, de inspectia energetica, structura specializata din cadrul companiei Delgaz Grid, compania de distributie din cadrul Grupului german E.ON. 580 de cazuri au fost la gaze naturale, iar 510 la energie electrica. Valoarea…

- Cat de mare este fenomenul furtului de energie, in Romania. Aproape 1.100 de cazuri, identificate in 2022. Plangeri penale Aproape 1.100 de cazuri de consum fraudulos de energie electrica și gaze naturale au fost identificate in 2022, anunța Delgaz Grid, intr-un comunicat de presa. Valoarea estimata…

- Valoarea estimata a prejudiciului se ridica la circa 11 milioane de lei;Improvizațiile in scop de frauda pot afecta atat siguranța consumatorilor și a bunurilor acestora, cat și calitatea serviciului de distribuție.Alte 617 fraude au fost depistate in primele cinci luni ale acestui an. Un numar de 1.090…

- Potrivit unui raspuns transmis, vineri, la solicitarea AGERPRES, cu referire la sistarea alimentarii cu gaze naturale din motive tehnice a mai multor imobile din Blaj, la dispeceratul Delgaz Grid au fost inregistrate marti mai multe sesizari din partea clientilor din municipiu privind prezenta mirosului…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.IV.2023, au totalizat 10.710.400 tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 13.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 6.221.100 tep, in crestere cu 214.900 tep (+3,6%) fata de perioada 1.I-30.IV.2022,…

- Liderii PNL Neamț incearca sa identifice in toate localitațile candidați credibili pentru alegerile locale. La finalul saptamanii trecute, la Targu Neamț, Vasile (Doru) Solomia a fost propus ca viitor candidat al partidului la funcția de primar al comunei Vanatori-Neamț, in alegerile locale din toamna…

- Peste 10% din consumul de energie din locuinta este generat de masina de spalat si de uscatorul de rufe. Incarcarea completa a masinii si spalarea cu apa la temperatura de 30°C reduc semnificativ consumul de energie. Uscatoarele de rufe consuma intre 1 si 3 kWh per incarcare. Baia este unul dintre locurile…