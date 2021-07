S-a finalizat racordarea comunei Brăneşti la Autostrada A2 Visul locuitorilor din comuna Branești, județul Ilfov, de racordare a localitații la Autostrada A2, a devenit realitate, dupa ce un amplu proiect al Primariei Branești, alaturi de Consiliul Județean Ilfov, a fost finalizat intr-un timp record. Inceputa efectiv la sfarșitul lunii august a anului trecut, lucrarea a fost recepționata pe 27 iulie, comuna Branești putandu-se […] The post S-a finalizat racordarea comunei Branesti la Autostrada A2 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Poarta Alba, Vasile Delicoti a vorbit la ZIUA LIVE despre proiectele administratiei publice locale pe care o conduce, dar si despre organizarea referendumului pentru transformarea comunei in oras Reteaua de distributie a gazelor naturale este un proiect foarte important pentru localitate,…

- Furia naturii a lovit și comuna Sohodol, in urma codului roșu care a fost anunțat de catre meteorologi, astfel drumul spre comuna Sohodol este blocat de viitura. Apele au luat cu asalt comuna Sohodol, drumul sport comuna fiind complet blocat de apele care au napadit șoseaua. Un nou Cod Roșu de furtuni…

- MUNTELE MIC – In ultimele luni s-au finalizat lucrarile pe o lungime de peste 4 km la reteaua de apa si pe alti 4 km la cea de canalizare, dintr-un total de 15 km! La cateva luni de la preluarea mandatului, primarul comunei Turnu Ruieni, Cosmin Belci, ne-a informat ca, in primul rand, s-a facut receptia…

- Consilierii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 27 mai, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, incheierea unui acord de parteneriat intre Primaria municipiului Targu Mureș, Primaria comunei Sancraiu de Mureș, Primaria comunei Panet și Administrația Bazinala de Apa Mureș pentru demararea…

- Primarul comunei Traian Vuia, Vasile Petruescu a inceput sa ii someze pe locuitorii care nu ingrijesc spatiile verzi din fata caselor. Marti dimineata, primarul a inceput sa ia la pas comuna pentru a vedea in ce stadiu este cosirea spatiilor publice. Pe langa verificarile facute propriilor angajati…

- La propunerea primarului comunei Bistra, Traian Gligor, consilierii locali au aprobat in sedinta ordinara acordarea unui certificate aniversar cuplurilor care au rezistat impreuna peste ani si care sarbatoresc Nunta de argint. 29 de cupluri din comuna Bistra au fost premiate de Traian Gligor, primarul…

- Primarul comunei clujene Mica, Tiberiu Zelencz, a anunțat azi ca se va adresa autoritaților competente pentru a lua urgent masuri cu privire la apariția urșilor in zona comunei pe care o conduce. Articolul Atenție la urs! In comuna Mica a distrus stupii de albine – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro…

- Cuplurile care au implinit in acest an, 50 de ani de casnicie neintrerupta au fost premiate pentru fidelitatea lor de catre edilul comunei Bistra, Traian Gligor. Evenimentul „Nunta de aur” a inceput cu o slujba religioasa oficiata de catre preoti la Biserica Ortodoxa de la Girde, Biserica Ortodoxa cu…