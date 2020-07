S-a finalizat intervenția pompierilor la Brâncovenești In urma ploilor și a vantului din aceasta seara un copac a cazut pe carosabil pe raza localitații Brancovenești.Pompierii de la Detașamentul Reghin au intervenit pentru indepartarea copacului, dupa care circulația a fost reluata pe ambele sensuri. S-a finalizat intervenția pompierilor la Brancovenești at Sursa articolului: S-a finalizat intervenția pompierilor la Brancovenești Credit autor: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

