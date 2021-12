MADR informeaza ca Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata ajutorul de minimis aferent programului de susținere a producției de legume in spații protejate pentru anul 2021. Precizam ca dintr-un numar de 14.271 cereri depuse:– 137 beneficiari s-au retras,– 2.509 beneficiari au fost respinși in urma verificarilor privind indeplinirea condițiilor […] Articolul S-a finalizat autorizarea la plata a ajutorului de minimis aferent programului de susținere a producției de legume in spații protejate pentru anul 2021 apare prima data in Curierul National .