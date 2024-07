Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus miercuri un buget anual al UE in valoare de 199,7 miliarde de euro pentru 2025. Bugetul va fi completat de plati estimate la 72 de miliarde de euro in cadrul NextGenerationEU. Acest pachet financiar substantial va ajuta UE sa isi indeplineasca prioritatile politice, integrand…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a aprobat achizitionarea, in mod direct, de catre Dan Ostahie (90,10%) si societatea Real Estate SRL (9,89%), a unei participatii de 100% din capitalul social si din drepturile de vot in cadrul Porsche Bank Romania SA, informeaza Agerpres. Dan Ostahie este și proprietarul…

- Global Records, cea mai mare casa de discuri independenta din Europa de Est, a anunțat achiziționarea completa a editorului de muzica american independent Honua Music. Inființata in 2008 de Ștefan Lucian Gitița din Constanța, Global Records s-a impus ca un jucator important pe scena muzicala internaționala,…

- Telefoanele Samsung au acum un design unitar de la cel mai ieftin model, pana aproape de cel mai scump. Avem parte de margini și ecrane plate, camere rotunde dispuse pe verticala și ecrane mari pe intreaga gama. Doar modelul S24 Ultra pare sa iasa din aceste tipare, oferind mai multe camere și o forma…

- Cel mai mare obiectiv industrial din Romania, noua Centrala de la Mintia, din Hunedoara, a primit acord de Mediu, anunta Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM). ”Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara (APM) a emis Acord de Mediu, pentru construirea noii centrale electrice pe gaz de…

- Milioane de dispozitive au fost rechemate in 2021 din cauza temerilor ca componentele prezinta riscuri potentiale de cancer. Compania a declarat ca a constituit un provizion de 982 de milioane de euro, sau 1,1 miliarde de dolari, pentru plata cererilor de compensatii pentru vatamare corporala si de…

- Compania mexicana Bimbo, cel mai mare producator de paine din lume, iși extinde prezența pe piața romaneasca prin achiziția Trei Brutari, o companie cu o vechime de 15 ani și un portofoliu de branduri cunoscute, inclusiv cea mai vanduta paine la nivel național, Boiereasca. Tranzacția include și alte…

- Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) generate in fiecare an pe glob se masoara in zeci de miliarde de kilograme. Aproape 40 de mii de tone de deșeuri electronice colectate de Environ anul trecut. Omenirea a produs in anul 2022 peste 62 de miliarde de kilograme DEEE, adica o medie…