Comisiile parlamentare pentru cultura au respins, joi, rapoartele de activitate ale Televiziunii Romane și ale Radioului public pe anii 2017, 2018 si 2019. Conform unei postari facute de Partidul Național Liberal, este primul pas pentru demiterea celor doua conduceri. „Astazi, TVR incheie o perioada neagra in ceea ce privește managementul acestei instituții, o perioada in care instituția a fost prezenta in spațiul public romanesc doar prin scandalurile provocate de conducerea ei. Sper ca oamenii care vor prelua fraiele conducerii TVR sa faca rapid uitata aceasta perioada neagra din istoria acestei…