- Imagini terifiante de la asaltul de miercuri asupra Capitoliului, dat de susținatorii lui Donald Trump, au inceput sa circule pe internet. https://www.youtube.com/watch?v=wEKrOR_iCTA&ab_channel=Maminjo&fbclid=IwAR32H8JuiyQ7nGS7ZReQmRPPlhnAWuJHgnFP_r6hBm14oRD9VDUnZyX70UwPolițistul este prin in ușa de…

- Derrick Evans, un legislator republican local din statul Virginia de Vest, care s-a filmat in timp ce lua cu asalt, alaturi de alți protestatari, cladirea Capitoliului, a fost arestat de FBI. Imaginile cu agenții FBI care il iau de acasa pe Derrick Evans au fost filmate in exclusivitate de postul local…

- Un procent de 57% din americani ar dori ca presedintele Donald Trump sa fie indepartat imediat din functie dupa ce liderul de la Casa Alba a incurajat protestul de miercuri care s-a transformat intr-o revolta in interiorul Capitoliului, soldata cu victime, potrivit unui sondaj Reuters / Ipsos.…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a declarat joi ca este convins ca manifestanti antirasisti ar fi fost tratati „foarte diferit”, in comparatie cu modul in care au fost tratati sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care au provocat haos la Washington. „Daca aceasta ar fi fost o manifestare…

- Presedintele Camerei Comunelor din Marea Britanie, Lindsay Hoyle, i-a transmis joi presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, un mesaj de ''solidaritate'' dupa asaltul sustinatorilor presedintelui Donald Trump asupra Capitoliului, el declarandu-se ''usurat''…

- Luarea cu asalt a Capitoliului de catre susținatorii lui Donald Trump, hotarați sa impiedice validarea lui Joe Biden ca președinte, a prins nepregatite instituțiile care ar fi trebuit sa protejeze uriașul complex parlamentar, dar și pe cei care iși desfașoara activitatea acolo. 4 oameni au murit, 14…

- Congresul a validat toate voturile din Colegiul Electoral. Joe Biden are voturile necesare pentru a deveni președinte. Alegerea sa a fost confirmata in ședința comuna, noteaza Digi24. Joe Biden are 306 de voturi electorale confirmate in Congresul SUA, in condițiile in care avea nevoie de 270 pentru…

- Primul secretar al Apararii din administratia Trump, James Mattis, a apreciat revolta de la Washington ca un "asalt violent impotriva Capitoliului nostru, un efort pentru a subjuga democratia americana prin domnia gloatei", scrie CNN. El a mai afirmat ca acest…