S-a facut deja primul documentar despre pandemia COVID-19. Unde il poti vedea! S-a facut deja primul documentar despre pandemia COVID-19. Unde il poti vedea! Pandemia COVID-19 a dat nastere unei crize la nivel mondial. Toti oamenii se tem de ceea ce se poate intampla, insa nu toti inteleg exact prin ce trecem in aceasta perioada. Discovery Channel va difuza duminica, 5 aprilie, la ora 21:00, primul documentar pe acest subiect. Se numeste PANDEMIA: COVID-19 si urmareste tragedia ce a lovit mapamondul in acest an. Pe data de 12 aprilie, tot de la ora 21:00, vom vedea pe Discovery inca un documentar despre noul Coronavirus. Acesta se numeste COVID-19: Lupta cu supervirusul.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Zeci de detinuti din Mexic s-au ocupat in ultimele saptamani cu fabricarea de masti destinate stoparii raspandirii noului coronavirus in Mexic, relateaza AFP joi. In atelierele mai multor inchisori, in special in Ciudad de Mexico, detinutii confectioneaza circa 2.000 de masti pe zi. "Este o munca foarte…

- Pandemia noului coronavirus a ucis peste 10.000 de oameni in lume, potrivit unui bilant realizat pe baza datelor oficiale de vineri de catre AFP, citata de news.ro.In total, 10.080 de cazuri au fost inregistrate, dintre care majoritatea in Europa - cu 4.932 de victime -, care a devenit ”epicentrul…

- Gigi Becali, 61 de ani, finanțatorul FCSB, a declarat ca va ajuta in continuare spitalele din Romania in contextul pandemiei de coronavirus. „Dragostea nu refuza niciodata, oricine iți cere ceva, atunci cand ai dragoste, nu il refuzi. ...

- Dupa Valencia, cu 35% dintre jucatori și membrii staff-ului tehnic infectați cu coronavirus, clubul catalan a intrat și el la izolare. Dar e posibil ca numarul celor bolnavi sa creasca la Espanyol. Pandemia de coronavirus se raspandește in Serie A: un fotbalist al Veronei, ultimul testat pozitiv Veștile…

- In plina pandemie de coronavirus, o femeie care a stat de vorba cu Baba Vanga, inainte ca aceasta sa-și dea ultima suflare, a facut dezvaluiri halucinante! Baba Vanga ar fi prezis virusul Covid-19!

- Cativa voluntari cu spirit civic din Iasi au pus la punct un tabel online care vine in ajutorul comunitatii romanesti vulnerabile in aceasta situatie de criza generata de extinderea virusului Covid-19. Tabelul este dedicat atat celor care au nevoie de ajutor, cat si celor care pot oferi ajutor.

- Ziarul Unirea FOTO| Crucea Roșie Romana in pandemia COVID-19: Pachete cu alimente de baza și igienico-sanitare și campanie naționala de informare și prevenție CORONAVIRUS Crucea Roșie Romana, organizația umanitara cu expertiza in prevenirea și combaterea imbolnavirilor și intervenția in situație de…

- "Romania traverseaza o perioada dificila de provocari economice și sociale care reclama investirea urgenta a unui Guvern cu puteri depline pentru a trece țara cu bine printr-o criza internaționala severa, generata de pandemia globala de Coronavirus. Guvernul Romaniei a acționat ferm și cu promptitudine…