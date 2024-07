Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile electrice ale producatorilor chinezi iși fac deja de ceva timp simțita prezența pe drumurile europene. Asta chiar și in ciuda eforturilor Uniunii Europene de a incerca sa descurajeze vanzarile de astfel de mașini pe motiv ca guvernul de la Beijing le ofera producatorilor sai numeroase avantaje…

- Transportul viitorului este cu un pas mai aproape dupa ce Consiliul de Stat, instanta administrativa suprema din Franta, a dat unda verde miercuri unui program de testare a taxiurilor zburatoare electrice in timpul Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Paris (26 iulie - 8 septembrie), autorizat de…

- In prima parte a acestui an, Comisia Europeana, corpul executiv al Uniunii Europene, a demarat o investigație asupra producatorilor chinezi de mașini electrice. Scopul investigației a fost acela de a vedea daca acești producatori sunt favorizați direct de catre guvernul de la Beijing, in dezavantajul…

- Guvernul german face eforturi pentru a impiedica intrarea in vigoare a noilor tarife vamale suplimentare anuntate de Comisia Europeana la importurile de automobile electrice chineze, sau cel putin sa le atenueze impactul in cazul in care oprirea completa nu va fi posibila, informeaza Bloomberg citand…

- Mașinile electrice capatata tot mai mult succes pe piața internaționala a autovehiculelor. Deși sunt mai apreciate fiind prietenoase cu mediul, poate exista o problema destul de mare cu intreținerea. Iata detaliul la care trebuie sa fii atent.

- Guvernul britanic a criticat Curtea Internaționala de Justiție pentru ca a ordonat Israelului sa opreasca imediat asaltul militar asupra orașului Rafah din sudul Fașiei Gaza, afirmand ca hotararea va intari gruparea islamista palestiniana Hamas, potrivit mediafax.

- Cele mai multe marci de volum au inceput deja sa se concentreze asupra unui viitor exclusiv electric. Incepand din 2030, aproape toți producatorii au in plan sa vanda doar modele electrice. Deși in ultimii ani, vanzarile de mașini electrice au crescut considerabil, aceasta piața se confrunta acum cu…

- Fabrica Alpitronic, lider mondial in stațiile de incarcare pentru mașini electrice, din Tirolul de Sud, este in flacari. Incendiul a izbucnit intr-o zona in care au loc lucrari de renovare și s-a extins rapid. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, relateaza Ilmessaggero.it. Spațiul aerian din orașul…