Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație a pornit, joi dupa-amiaza, in Capitala. Opt autospeciale de stingere acționeaza la fața locului, insa operațiunea pompierilor este ingreunata de vant, transmite Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov (ISUBIF). Conform sursei citate, ard circa 10.000 metri…

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit, joi, in zona Ghencea din Capitala, pe o suprafata de 10.000 de metri patrati, iar pompierii intervin cu 12 autospeciale, accesul acestora fiind insa dificil.

- Dispozitivul de interventie la fata locului a fost suplimentat, anunta ISUBIF. In total, in prezent sunt 12 autospeciale de stingere care actioneaza din strazile: Drumul Cooperativei, Gladiolelor si Ion Conea. Accesul autospecialelor se face cu dificultate, iar vantul favorizeaza extinderea…

- Pompierii greci se lupta joi cu incendiul de vegetatie produs in apropierea satului Kechries, pe malul marii, in a doua zi de la declansarea flacarilor in padurile de pin din apropierea satului din estul Peninsulei Peloponez, care au dus la evacuarea a sute de persoane, transmite Reuters. O patura densa…

- Sunt imobile invecinate, lipite intre ele, fapt care favorizeaza extinderea rapidaMisiune grea pentru pompierii bucuresteni, dupa ce un incendiu a izbucnit la mai multe case si anexe lipite intre ele. Interventia are loc pe strada Posada, suprafata afectata fiind de aproximativ 400 mp. Sunt imobile…

- Un incendiu puternic s-a produs, marți seara, la o vulcanizare din localitatea Drobeta Turnu-Severin. Pompierii au emis mesaj Ro-Alert.Pentru localizarea și stingerea flacarilor, la fața locului intervin 4 mașini de stingere. Totodata, in zona au fost trimise 2 ambulanțe SMURD, 1 descarcerare…

- Harghita este sub cod roșu de inundații. Sute de case au fost inundate, strazile s-au transformat in adevarate lacuri, iar pompierii intervin in locurile afectate. Ion Proca, prefectul județului a declarat marți noaptea la Digi24 ca nu sunt persoane ranite, insa pagubele materiale sunt insemnate.In…

- Un incendiu a izbucnit marți dupa-amiaza la un depozit de textile și mase plastice din Iași. Flacarile s-au extins și la acoperișul unei case invecinate. Populația din zona a fost avertizata cu privire la degajarile mari de fum printr-un mesaj Ro-Alert.