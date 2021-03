Stiri pe aceeasi tema

- In februarie, a avut loc inaugurarea Muzeului-Atelier Școala de la Piscu, un spațiu cultural pornit din dorința de a imprieteni copiii și adulții cu patrimoniul și de a pune in lumina moștenirea culturala a comunitații din Piscu, o veche vatra de olari cu o istorie culturala bogata, singura din apropierea…

- "Joi, 4 martie 2021, a fost emisa autorizatia de construire aferenta lucrarilor de drum pentru sectoarele de drum principal Braila - Jijila: km 2+560 - km 4+150 si km 11+980 - km 16+450 la obiectivul Pod Suspendat peste Dunare in zona Braila", arata CNAIR. In vederea obtinerii autorizatiei de construire…

- S a emis Autorizatia de Construire pentru aproximativ 7 km de drum de legatura aferenti Podului Suspendat peste Dunare in zona BrailaA fost emisa Autorizatia de Construire aferenta lucrarilor de drum pentru sectoarele de drum principal Braila Jijila: km 2 560 km 4 150 si km 11 980 km 16 450 la obiectivul…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a anuntat joi ca a fost emisa autorizatia de construire pentru primii sapte kilometri din drumurile ce fac legatura cu Podul de Braila, fara de care acesta nu ar putea fi dat in trafic, informeaza Agerpres.

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a anuntat joi ca a fost emisa autorizatia de construire pentru primii sapte kilometri din drumurile ce fac legatura cu Podul de Braila, fara de care acesta nu ar putea fi dat in trafic. "Vestea buna pe care o asteptam pentru…

- In luna ianuarie 2021, s-au eliberat 2.558 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 10,2%, fata de luna ianuarie 2020, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Autorizatia de construire constituie actul de autoritate…

- ”Pe final de saptamana, o filmare cu Podul de la Braila. O lucrare spectaculoasa, un pod suspendat cu lungime totala de 1974m si deschiderea principala de 1120m. Cele doua turnuri vor avea aproape 200m inaltime. La pod lucrarile merg din plin, dar la drumurile expres de legatura care au aprox. 21…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.737 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19). In ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.665 de teste RT-PCR (14.729 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.936 la cerere)…