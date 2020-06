S-a dus toată încrederea în economie! Managerii români sunt debusolați Aproximativ 75% dintre manageri considera ca economia romaneasca este afectata și doar 3% apreciaza ca economia este puțin sau deloc afectata, este principala concluzie a studiului lansat de Impetum Group care masoara increderea managerilor romani in economie, parte din proiectul CONFIDEX. Cu un eșantion de 503 companii din toate domeniile principale de activitate și toate regiunile țarii, dintre care 150 companii mari cu cifra de afaceri mai mare de 5 milioane de euro, studiul este o premiera naționala și ofera informații colectate pe cele mai importante șase sectoare contributoare la PIB: agricultura,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca datele oficiale de la Institutul Național de Statistica ii confirma faptul ca a luat cele mai bune masuri pentru economie și arata ca in continuare va gandi un set de acțiuni pentru a reduce impactul pandemiei de coronavirus in economie.Citește…

- Guvernul urmeaza sa adopte o ordonanta de urgenta care prevede scutirea pentru o perioada de 90 de zile de la plata impozitului specific a companiilor din domeniul HORECA. In acest sens, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a propus introducerea pe ordinea de zi suplimentara a sedintei a proiectului…

- Cand se deschid mall-urile. Ministrul Finanțelor: Aceasta masura de relaxare este importanta pentru economie Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca din 15 iunie se vor putea deschide mall-urile, daca se confirma trendul descrescator al cazurilor de coronavirus, aceasta masura de relaxare fiind…

- Increderea companiilor germane in economie s-a redresat in mai, dupa o scadere dramatica in aprilie, in urma relaxarii graduale a masurilor de izolare adoptate pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters, potrivit Agerpres.Institutul de cercetare economica…

- Economia a pierdut peste 30 de miliarde de euro din cifra de afaceri a companiilor in perioada starii de urgenta. Peste un milion de romani au intrat in somaj tehnic sau normal, previziunile oamenilor de afaceri fiind sumbre pentru a doua parte a anului, noteaza Mediafax.Cate 500 de milioane…

- Potrivit sondajului BestJobs, jumatate dintre angajații care au raspuns pe platforma de recrutare considera ca intoarcerea la birou in aceasta vara este o masura buna, pentru ca economia trebuie repornita cu orice risc. 28,4% dintre respondenti nu considera necesara revenirea la birou pentru…

- Șapte din 10 români cred ca epidemia nu va disparea prea curând și ca prabusirea economiei reprezinta un pericol mai mare (decât epidemia în sine), arata datele unui sondaj facut de Irsop în perioada 22-25 aprilie și transmis marți HotNews.ro. Potrivit sondajului, Statul…

- Vestea cu care vine Virgil Popescu vizeaza toate companiile ce creeaza locuri de munca, dar pe care le și pastreaza timp de șase luni, scrie Agerpres . „Eu as vedea o situatie de genul acesta: daca am da un bonus companiilor care angajeaza salariati si ii tin 6 luni de zile, atunci as vedea cu adevarat…