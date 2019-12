Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iasi a condamnat-o la trei ani de inchisoare cu suspendare pe Alina Mihaela Popa, fosta functionara a BCR. Femeia a fost gasita vinovata de inselaciune si acces ilegal intr-un sistem informatic. Victima tinerei ar fi fost Adrian D., fostul ei iubit. Cei doi au avut o relatie de concubinaj…

- Un barbat din Pascani a fost condamnat la 5 ani si 6 luni de inchisoare cu executare dupa ce a fost gasit vinovat de evaziune fiscala. Alexandru Voroneanu a mai fost condamnat si in 2013, la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, acea pedeapsa fiindu-i revocata. Condamnarea la puscarie este definitiva…

- S-au grabit sa aiba parte de atmosfera Craciunului. Este vorba despre o familie din statul american Texas, care a fost somata de asociația de proprietari a cartierului in care locuiesc sa inlature decorațiile pentru sarbatorile de iarna, montate inca de la 1 noiembrie.

- Un personaj notoriu in lumea interlopa ieseana, Vasile Rodideal, contesta la Curtea de Apel Iasi condamnarea dintr-un dosar de instigare la omor. Procesul a fost inregistrat, desi Rodideal este urmarit international, prin Interpol.

- Una din cele mai mari investitii private din domeniul imobiliar anuntate la Iasi, peste 200 milioane de euro, primeste unda verde si din partea instantei, argumentele aduse de judecatori in sprijinul respingerii plangerii fiind imposibil de combatut. Concret, Curtea de Apel Iasi a facut publica in aceste…

- SOLICITARE…Prima sedinta pe fond a dosarului in care politistul Mihai Vizitiu a fost trimis in judecata pentru omor a debutat cu o anulare dupa ce aparatorul politistului a cerut stramutarea dosarului. Cererea acestuia s-a bazat pe notorietatea inculpatului, dar si pe faptul ca, un alt dosar in care…

- Curtea de Apel a decis ca Andre Nastase, candidatul ACUM la funcția de primar al Capitalei, trebuie sa scoata imaginea lui Ștefan cel Mare de pe pliantele electorale.Decizia a fost publicata pe Facebook de contracandidatul lui Nastase, Valeriu Munteanu