Stiri pe aceeasi tema

- Fața de anii trecuți, Gigi Becali nu va mai fi nevoit sa bage mana adanc in buzunar pentru transferuri. Nicolae Dica, tehnicianul reconfirmat al roș-albaștrilor i-a transmis patronului ca vrea sa se bazeze in sezonul viitor, si pe doi dintre jucatorii imprumutati, uurmand a-i repatria pe Antonio Jakolis…

- Gigi Becali i-a acordat incredere lui Nicolae Dica, chiar daca tanarul antrenor a ratat titlul, deși l-a avut in mana, cu trei etape inaintea incheierii campionatului. Dar tanjește dupa Marius Șumudica, tehnicianul care, cu doi ani in urma, i-a luat ”fața” cu Astra. Astfel, finanțatorul FCSB, care i-a…

- ”Am stat si m-am gandit: vreau unul care se pricepe, dar e jigodie sau unul care nu prea se pricepe, dar e baiat bun? Am preferat a doua varianta. Stiti cum m-a impresionat pe mine Dica? Ca sa vedeti ce fel de om este. Sumudica il jignea si el ii vorbea cu dumneavoastra. O sa ziceti ca am luat-o…

- Nicolae Dica va fi si in sezonul viitor antrenorul lui FCSB. Gigi Becali a dezvaluit insa ca noul contract are anumite clauze introduse de club, nu de antrenor. Gigi Becali, plan HALUCINANT! A anuntat ca vrea sa cumpere o echipa din LIGA 2 din ANGLIA "Dica va ramane mai departe in aceleasi…

- Interventiile publice ale finantatorului FCSB au tulburat, in ultimii ani, planurile antrenorilor. Indiferent de numele celui care a ocupat in acte postul de antrenor, Gigi Becali a influentat direct forma si moralul fotbalistilor prin declaratiile publice sau prin interventiile in privat, povestite…

- Mijlocasul Constantin Budescu s-a aratat extrem de nemultumit de faptul ca antrenorul Nicolae Dica a fost schimbat la pauza meciului cu CSU Craiova. "Ma simt nerespectat, m-am simtit folosit", a spus Budescu.ULTIMA ORA - FBI, percheziții la avocatul lui Donald Trump. Poliția federala a confiscat…

- Scandal fara precedent la echipa Sporting Lisabona! Președintele clubului, Bruno de Carvalho, a pedepsit nu mai puțin de 18 jucatori. Nemulțumirea lui a plecat de la manșa tur a sferturilor de finala din Europa League, unde Sporting a fost invinsa cu 2-0. „In loc sa fim 22 asa cum doream eu, de foarte…

- Formatia FCSB a invins, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0, echipa CSM Poli Iasi, si a urcat pe primul loc in clasamentul play-off-ului Ligii I. "Nu ma mai gandesc la rezultat, cand ai o echipa care te domina in 10 oameni, nu mai conteaza rezultatul cand esti pe primul loc, nu…