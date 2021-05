S-a dus la o cafea cu maceta la brâu In cursul zilei de ieri o patrula de jandarmi a observat un tanar care se afla in fața unui bar, tanar care avea la brau intr-un suport de material un obiect ce semana cu un cuțit de mari dimensiuni. Jandarmii au trecut la interceptarea și legitimarea tanarului, iar in urma efectuarii controlului corporal preventiv, jandarmii […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- La ora 21.00 grupul de protestatari se afla in mișcare, in zona Tribunalului și mergeau catre Centru.Jandarmii galațeni au constatat doua infracțiuni de port ilegal de arma alba, deținute de doi tineri de 21 și 22 ani, asupra carora a fost gasit un box și un cuter. Ei se aflau in grupul de manifestanți…

- Un barbat cazut pe strada, inconștient, a fost jefuit de un tanar de 20 de ani, care a profitat de starea grava in care se afla. Evenimentul s-a produs miercuri, in Sectorul 5 al Capitalei, iar tanarul a fost prins de jandarmi, anunța Mediafax. Jandarmii au observat miercuri, pe o strada din…

- O femeie a cerut sprijinul jandarmilor, fiind agresata si amenintata cu moartea de sot. O femeie a solicitat sprijinul jandarmilor tulceni, fiind agresata fizic si amenintata cu moartea de sotul cu care se afla in proces de divort. In data de 04 martie, in jurul orei 13:00, jandarmii, aflati in exercitarea…

- Unui barbat i s-a facut rau in Palatul de Justiție Iași, unde avea u proces. Jandarmii au fost primii care au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor, pana la sosirea echipajului SMURD. Un barbat a cazut...

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a criticat modul in care au manifestat reprezentanti ai politistilor la protestul care a avut loc, miercuri, in Capitala, subliniind ca jandarmii care au intervenit au aplicat legea. "Sunt un sustinator al oricarei forme de protest civilizata. Ce s-a intamplat…

- Starea de sanatate a cerbului salvat saptamana trecuta de jandarmii din orasul Nehoiu, judetul Buzau, s-a imbunatatit dupa ce a primit antibiotice. Cornuta este ingrijita de de doua angajate ale Jandarmeriei Buzau, sub indrumarea unui medic veterinar.

- Interventie dificila a jandarmilor din Buzau pentru salvarea unui cerb ranit la picior, care a ramas blocat intr-o rapa din localitatea Gura Teghii. In urma unei acțiuni care a durat cinci ore, animalul a fost dus la Buzau, unde va primi tratamentul necesar.

- Jandarmii din Teleorman au intervenit, sambata, pentru a scoate un bursuc care a intrat intr-o pivnita. Animalul a fost tranchilizat si va fi eliberat in padure. ”Un barbat din municipiul Rosiorii de Vede a reclamat, prin apel la 112, prezenta unui animal salbatic in beciul locuintei sale”,…