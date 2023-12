Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Statele Unite ale Americii a caștigat 100.000 de dolari cand a mers la cumparaturi. Aceasta a achiziționat un bilet la jocul $10 Print 'n Play X the Money, lucru ce i-a adus in cont o suma fabuloasa.

- Femeia a cumparat vaza de la un magazin de obiecte second-hand. In statul Virginia, SUA, o femeie pe nume Jessica Vincent a cumparat o vaza de sticla in luna iunie a acestui an dintr-un magazin de obiecte second-hand pentru 3,99 dolari. Cu toate acestea, ea a aflat ulterior valoarea acesteia și a revindut-o…

- O femeie din SUA care a cumparat de la un magazin de vechituri un vas din sticla cu 3,99 dolari a aflat ulterior ca a pus mana pe o adevarata comoara. Obiectul era unul extrem de rar, din sticla de Murano, și a fost vandut la licitație cu 107.100 de dolari.

- Intre primii bogatași ai lumii nici o femeie. Prima e abia pe locul 14Forbes a publicat topul celor mai bogati oameni din lume, un sfert din totalul averilor primilor zece miliardari aparținand lui Elon Musk. Averile celor mai bogați 10 oameni din lume au crescut cu aproape 115 miliarde de dolari…

- Femeie retinuta pentru furt La data de 20 octombrie 2023, politistii din Blaj au identificat si retinut o femeie de 46 de ani, din Blaj, judetul Alba, care este banuita de savarsirea infractiunii de furt.In sarcina acesteia s a retinut faptul ca, la data de 19 octombrie 2023, in timp ce se afla in incinta…

- Apar noi detalii in cazul lui Dj Lalla! Laura Roșca s-a stins din viața in Mamaia, dupa ce a fost gasita inecata pe mal. Confidentul tinerei face declarații surprinzatoare in exclusivitate la Antena Stars. Dj Lalla a vrut sa-și cumpere o casa marți.

- Un barbat și o femeie au fost filmați in timp ce furau bijuterii in valoare de aproape 900.000 de lei dintr-un magazin din Craiova. Ei au fost prinsi pe Aeroportului International ”Henri Coanda” din Bucuresti. Barbatul, avand fata acoperita cu o masca si prin dislocarea unui perete exterior, ar fi…

- Un roman a caștigat America’s Got Talent și 1 milion de dolari (VIDEO) Mai mulți romani au stralucit, de-a lungul timpului, pe scena de la America’s Got Talent. Unul singur a reușit sa fie insa numit caștigator al unui sezon al show-ului și al premiului in valoare de un milion de dolari. Este vorba…