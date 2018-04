Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu patru ani, actrița era internata de urgența din cauza unor probleme respiratorii. Anca Pandrea s-a lasat de fumat, dupa ce medicii au avertizat-o ca-și pune in pericol viața. Actrița nu sta prea bine cu sanatatea. In ultimii ani, a ajuns de mai multe ori pe mana medicilor, din cauza mai multor…

- Florin Mircea Buliga, barbatul care si-a omorat familia, iar apoi s-a predat, este arestat pentru 30 zile si se afla in arestul Politiei Brasov, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Detalii socante despre criminalul din Brasov: "Si-a prezentat amanta sotiei inainte de tragedie" Barbatul…

- Un barbat din India, impatimit al jocurilor de noroc, și-a jucat și pierdut soția și cei doi copii la o partida de noroc. Moshin, cunoscut in New Delhi, și-a pus la bataie propria familie in timpul unei partide jucata impotriva lui Imran. Dupa ce a caștigat, Imran a mers sa iși ridice premiul, pe soția…

- Florin Mircea Buliga a oripilat o țara intreaga din cauza gestului sau necruțator. Barbatul care locuia cu familia in Brașov și-a ucis soția și cei doi copii, luni noaptea, in timp ce aceștia dormeau. Florin Mircea Buliga are 43 de ani si pana astazi era perceput ca un normal, inteligent, cu o familie…

- Amalia Nastase a simțit pe propria piele ce inseamna sa fii blocat cu mașina, pe un drum național, in toiul iernii. Ex-soția fostului mare tenismen al Romaniei a povestit ca a sunat la 112, iar persoana care a preluat apelul i-a oferit un raspuns halucinant, precizand ca mașinile responsabile cu dezapezirea…

- Inca un divorț neasteptat in showbizul autohton. Un indragit interpret de muzica populara si sotia sa s-au despartit. Aurel Tamaș și soția sa au divortat dupa 20 de ani de relatie, potrivit antena3.ro. Acest divort a venit ca un soc si a surprins pe toata lumea. Cantarețul de muzica populara și partenera…